Specificaties Pixel 7 zijn uitgelekt: dit kun je verwachten

We krijgen op 6 oktober het nieuws over de Pixel 7. Wat kunnen we van de Google-smartphone verwachten? Dat wordt nu duidelijk dankzij uitgelekte specificaties.

Pixel 7 specs gelekt

De specificaties van de nieuwe Pixel 7 zijn gelekt. Het is één van de twee high-end smartphones van het merk, waarbij we ook de Pixel 7 Pro kunnen verwachten. De aankondiging hiervan staat gepland voor 6 oktober. Er bestaat een kans dat we het toestel ook in Nederland gaan zien, aangezien Google voor Nederland heeft aangegeven dat er iets speciaals staat te gebeuren op 6 oktober.

De Google Pixel 7 komt met een 6,3 inch OLED-scherm, welke een 90Hz verversingssnelheid en Full-HD+ resolutie moet bieden. Hiermee is het toestel een fractie kleiner dan de Pixel 6, die op de markt kwam met een 6,4 inch scherm. De Pixel 7 wordt verder voorzien van de nieuwe Tensor G2 chupset, samen met 8GB RAM, 128GB/256GB aan opslagruimte, een 4700 mAh batterij met 30W laden, draadloos opladen en stereo-speakers. Over de camera is bekend dat het toestel een 50MP hoofdcamera krijgt met 12MP groothoeklens. Aan de voorzijde zouden we een 11 megapixel front-camera gaan zien.

Google zal op 6 oktober alle details geven over de nieuwe Pixel 7.