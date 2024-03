Google rolt Pixel Feature Drop maart 2024 uit vol nieuwe functies

Een nieuwe reeks functies staat klaar voor de modellen uit de Pixel-serie. Google heeft een nieuwe Pixel Feature Drop uitgebracht, waarbij de nieuwe functies meegeleverd worden. Maar wat is er nieuw?

Pixel Feature Drop van maart

Ieder kwartaal wordt door Google een nieuwe reeks functies uitgerold voor de Pixel-toestellen. Dit keer is het de Pixel Feature Drop van maart. Met deze update worden zowel voor de smartphones als voor de andere Pixel-devices nieuwe functies uitgerold. In de komende weken zal de update uitgerold worden.

Maar welke nieuwe functies brengt de Pixel Feature Drop van maart? Een van de nieuwe kenmerken is de ondersteuning voor Ultra HDR-foto’s en 10-bits HDR-video’s op Instagram. Bezitters van de Pixel 7, 7 Pro, 8, 8 Pro en Fold kunnen nu direct Ultra HDR-foto’s maken en delen op Instagram, evenals 10-bits HDR-video’s op Instagram Reels.

Daarnaast zijn er verbeteringen aangebracht aan het oproepscherm. Gebruikers van de Pixel 6 of nieuwer of een Pixel Fold kunnen nu op een nieuwe “Hallo”-knop op het belscherm tikken om een gesprek te starten wanneer de beller stil is. Google Assistant zal de beller vragen om te spreken, zodat de gebruiker begrijpt waarom hij of zij wordt gebeld. Als de gebruiker niet direct kan antwoorden op een afgeschermd gesprek, zal Google Assistant de beller laten weten dat ze langer moeten wachten.

Google heeft ook aangekondigd dat de functie “Circle to Search” binnenkort beschikbaar zal zijn op de Pixel 7 en 7 Pro. Deze functie werd eerder al toegevoegd aan de Pixel 8 en Pixel 8 Pro. Met Circle to Search kunnen gebruikers snel zoeken naar geselecteerde tekst en afbeeldingen op hun apparaten.

Daarnaast zijn er ook verbeteringen aangebracht aan de Pixel-telefoons en -tablets. Een nieuwe functie genaamd “Gedeeltelijk scherm delen” maakt het mogelijk om één app tegelijk te delen tijdens een videogesprek, opname of presentatie. Deze functie is beschikbaar op de Pixel 5a 5G en nieuwere telefoons, Pixel Fold en Pixel Tablet.

Verder is er ook een verbetering aangebracht aan het snel koppelen van Bluetooth-apparaten. Gebruikers kunnen nu eerder geconfigureerde Bluetooth-apparaten op een nieuwe telefoon of tablet benaderen via de functie “Eerder gebruikt met account” van Fast Pair. Deze functie werkt op de Pixel 5a 5G en nieuwere telefoons, Pixel Fold, en Pixel Tablet.

Een andere nieuwe functie is genaamd “Docs Markup”. Hiermee kunnen gebruikers handgeschreven aantekeningen toevoegen aan een Google Docs-document met behulp van een vinger of stylus. Deze functie werkt niet alleen op Pixel-apparaten, maar ook op andere apparaten.

Google heeft ook nieuwe functies toegevoegd aan de Pixel Tablet en de Pixel Watch. Voor de tablet is er de Gboard Voice toolbar, waarmee de beschikbare ruimte op het scherm wordt geoptimaliseerd door het virtuele toetsenbord te minimaliseren wanneer spraakinvoer wordt gebruikt. Voor de Pixel Watch is er nu de mogelijkheid om routebeschrijvingen voor het openbaar vervoer te bekijken via Google Maps voor Wear OS. De Pixel Watch modellen hebben ook nieuwe trainingsmogelijkheden gekregen, zoals de automatische work-outmodus die bepaalde activiteiten detecteert en het volgen van de workout start en stopt zonder tussenkomst van de gebruiker.

Daarnaast is er ook de Pace Training functie, waarmee je een doeltempo kunt instellen tijdens een oefening. Ook is er de Hartzonetraining functie waarmee je de tijd kunt bijhouden die je in elke hartslagzone doorbrengt. Tot slot hebben beide Pixel Watch-modellen nu ook toegang tot de Fitbit Relax-app. Google rolt ook nog een tal van bugfixes uit, zo meldt het op deze pagina.

