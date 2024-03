Google brengt Photo Sphere terug naar camera-app Pixel-toestellen

Google heeft een eerder verwijderde functie teruggebracht naar de Pixel Camera app. Het gaat om de Photo Sphere-functie, waarmee je 360-graden foto’s kunt maken. De functie lijkt niet beschikbaar voor alle Pixel-modellen.

Photo Sphere-functie is terug

In 2012 bracht Google een functie naar de camera-app van de Pixel- en destijds Nexus-modellen. Het was Photo Sphere. Hiermee is het mogelijk om met hulp van de applicatie 360-graden foto’s te maken. Op die manier kun je van alles om je heen het beeld vastleggen. De functie werd echter vorig jaar uit de camera-app gehaald.

Verschillende gebruikers melden dat de functie nu zijn weg terug heeft gevonden. Toch is dit niet het geval voor alle Pixel-modellen. De functie is alleen terug te vinden op de Pixel 7- en Pixel 6-toestellen. Op de Pixel 8 en Pixel 8 Pro is de functie opvallend genoeg niet te vinden, maar een reden hiervoor wordt door Google niet gegeven. Degenen die de functie wel hebben, vinden deze terug in app-versie 9.2.113.604778888.19.