Google Pixel Fold 2 in overduidelijke renders te zien

Een nieuwe foldable van Google is onderweg. De Pixel Fold 2 dook eerder al op in een wat onduidelijke foto. Nu zien we overduidelijke renders van hoe de vouwbare smartphone eruit zal komen te zien. Dit kunnen we melden over de Pixel Fold 2.

Google Pixel Fold 2 in render

Met dank aan Onleaks, zien we een aantal renders van de nieuwe Google Pixel Fold 2. De nieuwe smartphone zal wederom als boekvorm openen, net als het huidige model. Het interne scherm krijgt een grootte van 7,9 inch. Het externe scherm, aan de buitenkant van het toestel, krijgt een grootte van 6,4 inch. Dichtgeklapt krijgt de Pixel Fold 2 de afmetingen 155,2 x 150,2 x 5,27 millimeter, opengeklapt 155,2 x 77,1 x 10,54 millimeter.

Aan de bovenkant van het interne beeldscherm, zal een front-camera achter het scherm geplaatst worden. Dit zal een nieuw type camerasensor zijn, zo stelt de bron. Daarbij zullen we een opvallende cameramodule gaan zien met nog onbekende specificaties. De cameramodule kenmerkt zich door twee pilvormige uitsparingen waarin elk twee lenzen zitten. De nieuwe Pixel Fold 2 krijgt naar verwachting de nieuwe Tensor G4 chipset mee van Google zelf, en die zagen we nog niet eerder in een toestel. De telefoon komt natuurlijk met Android 14 en we verwachten dat het toestel ergens in het tweede kwartaal zijn debuut zal maken.