Gemini Space wordt Google’s tegenhanger van Samsung Now Bar

Gemini Space is een nieuwe functie die ontdekt is in de code van Android. Met deze nieuwe tool heeft Google een eigen variant in ontwikkeling voor de Now Bar van Samsung. Het moet een nieuwe ervaring bieden voor degenen met een Pixel-toestel.

Gemini Space

Google lijkt zich voor te bereiden op de introductie van een nieuwe functie voor Pixel-telefoons: Gemini Space. Hoewel nog weinig officieel bevestigd is, wijzen meerdere aanwijzingen uit de software erop dat deze functie bedoeld is als uitbreiding of vervanging van de huidige At a Glance-ervaring op Pixel-apparaten.

Als gebruiker van een Pixel ben je waarschijnlijk bekend met At a Glance: de widget die onder andere het weer, kalenderafspraken en reistijden toont. Gemini Space lijkt daarop voort te bouwen. Volgens vroege verwijzingen zal de nieuwe functie mogelijk ook contextuele informatie tonen zoals sportuitslagen en financiële overzichten.

De eerste sporen van Gemini Space doken op in een testversie van Android 16. Daarin werd een configuratiebestand gevonden met de naam “Ambient Data”, dat intern zou verwijzen naar Gemini Space. Deze configuratie komt voor in de firmware van onder meer de Pixel 8 Pro en Pixel 9 Pro, wat suggereert dat ook huidige toestellen de functie kunnen gaan ondersteunen.

Gemini Space zou Google’s antwoord kunnen zijn op functies als Samsung’s Now Bar en Now Brief, die vanaf het vergrendelscherm een beknopt of uitgebreid overzicht van je dag tonen. Pixel-gebruikers missen nu nog zo’n directe toegang tot uitgebreide informatie zonder de telefoon volledig te ontgrendelen. Mogelijk komt daar met Gemini Space verandering in.

Daarnaast wordt er gesproken over een bijbehorende interface met de naam Ambience Hub. De naam wijst erop dat dit een centrale plek wordt waar je die contextuele gegevens kunt bekijken, wellicht via het always-on display of direct vanaf het vergrendelscherm. Concrete details zijn er nog niet, maar de samenhang met bestaande ‘ambient’-functies ligt voor de hand.

Wat Gemini Space uiteindelijk precies inhoudt en hoe het zal werken, is nog even afwachten. Maar het is duidelijk dat Google verder inzet op de integratie van zijn Gemini AI-platform in het dagelijks gebruik van Pixel-gebruikers. Mogelijk krijgen we meer te horen over Gemini Space met de aankondiging van de Pixel 10-serie.