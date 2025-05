Google introduceert Gemini Ultra voor duizelingwekkend bedrag

Gemini kun je gratis gebruiken, maar wil je er meer uithalen, dan kun je middels een maandelijks abonnement extra functies krijgen. Google heeft nu een nieuw abonnementsmodel aangekondigd; Gemini Ultra.

Gemini Ultra aangekondigd

Met de lancering van Google AI Ultra zet het techbedrijf een abonnementsmodel in de markt voor professionals en intensieve gebruikers. Voor een bedrag van 250 dollar per maand biedt Google een pakket dat gericht is op wie het maximale uit zijn AI-ervaring wil halen. Het abonnement is voorlopig alleen nog beschikbaar in de Verenigde Staten, met plannen om later wereldwijd uit te breiden. Nieuwe gebruikers in de VS ontvangen tijdelijk 50 procent korting gedurende de eerste drie maanden.

De aankondiging vond plaats tijdens Google I/O 2025, waar Google AI Ultra werd gepresenteerd als het meest uitgebreide abonnement tot nu toe. De dienst is specifiek bedoeld voor onder meer ontwikkelaars, filmmakers, academici en creatieve professionals.

De kern van het abonnement bestaat uit toegang tot de krachtigste versies van Gemini, Google’s AI-platform. Ultra-abonnees krijgen hogere gebruikslimieten voor onder andere Deep Research en de geavanceerde videogeneratie met Veo 2. Bovendien wordt in de komende weken toegang verleend tot het nieuwe Veo 3-model en Deep Think in 2.5 Pro, dat verbeterde redeneermogelijkheden belooft.

Een belangrijk onderdeel van het pakket is Flow, een AI-tool ontwikkeld door Google DeepMind. Flow ondersteunt gebruikers bij het maken van filmische producties met tools voor 1080p-videogeneratie, camerabesturing en narratieve coherentie. Daarnaast biedt Whisk de mogelijkheid om ideeën visueel uit te werken, met onder andere Whisk Animate, waarmee gebruikers statische beelden omzetten in korte video’s.

Voor onderwijs en onderzoek biedt Ultra uitgebreide toegang tot NotebookLM, met integratie met bekende Google-producten zoals Gmail, Docs en Chrome het mogelijk maakt om Gemini te gebruiken tijdens dagelijkse werkzaamheden. Een opvallende toevoeging is Project Mariner, een experimenteel dashboard waarmee gebruikers tot tien complexe taken parallel kunnen beheren – van informatie vergaren tot boekingen uitvoeren. Naast AI-gerichte functies bevat het Ultra-abonnement ook praktische extra’s: een individueel YouTube Premium-abonnement en 30 terabyte aan opslagruimte voor Google Foto’s, Drive en Gmail.