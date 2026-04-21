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    Samsung rolt april-update uit voor Galaxy S24, A56, A55 en meer

    Stefan HageDoor Bijgewerkt:Geen reacties2 minuten leestijd

    Samsung heeft voor meerdere toestellen een nieuwe update klaargezet. Onder andere voor de Samsung Galaxy S24-serie en de Galaxy A56 worden geüpdatet. De Zuid-Koreaanse fabrikant rolt de update van april uit, die ook voor andere modellen beschikbaar komt.

    Update van april voor Samsung

    Samsung zet voor negentoestellen een nieuwe update klaar. De beveiligingsupdate van april wordt klaargezet voor verschillende toestellen. De update wordt gecombineerd met de patches van Samsung zelf. We krijgen van verschillende lezers tips dat de update gedownload kan worden. Onder andere Richard, Marcel, Wim, Peter en Frans mailen ons over de update.

    Samsung Galaxy S24 april update

    De update kan geïnstalleerd worden op de Samsung Galaxy S24-serie, de Galaxy A56, Galaxy A55, Galaxy Z Fold 5, Flip 5 en de Xcover 7 Pro. Voor de Galaxy S24-serie betekent dit dat de update gedownload kan worden voor de Galaxy S24, S24+, S24 Ultra en ook is onlangs de update beschikbaar gesteld voor de Galaxy S24 FE.

    Gebruikers van deze toestellen krijgen een melding dat de update gedownload kan worden. Heb je de notificatie niet gehad, dan kun je handmatig controleren of de update binnengehaald kan worden. Dit kan via de software-instellingen.

    Update: Han meldt ons dat de update ook gedownload kan worden voor de Galaxy A57, het nieuwste toestel uit de A-serie. Daarnaast is Samsung ook begonnen met het verspreiden van de update voor de Galaxy A37.

    Samsung Galaxy S24 productafbeelding
    Samsung Galaxy S24
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    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

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