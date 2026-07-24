KPN start met 5G thuis-internet en volgt daarmee Odido

Heb je op je thuisadres geen glasvezel, maar wil je wel sneller internet? Dan kun je bij KPN nu kiezen voor een 5G thuis-internetabonnement. Hiermee volgt de groengekleurde provider Odido, dat een vergelijkbare dienst aanbiedt onder de naam Klik&Klaar. Toch zit er wel wat verschil tussen de twee diensten.

Klik en Klaar van KPN

KPN introduceert 5G-Internet Thuis, een internetabonnement dat gebruikmaakt van het mobiele 5G-netwerk in plaats van een vaste kabel. Daarmee volgt KPN een vergelijkbare aanpak als Klik & Klaar van Odido, dat al langer internet via 5G aanbiedt. KPN rolt de nieuwe dienst geleidelijk uit en richt zich in eerste instantie op huishoudens waar nog geen glasvezel beschikbaar is. Het abonnement kost 42,50 euro per maand.

Internet via het 5G-netwerk

Met 5G-Internet Thuis ontvang je internet via een speciaal modem dat verbinding maakt met het 5G-netwerk. Volgens KPN zijn downloadsnelheden tot 1 Gbit/s mogelijk. De uiteindelijke snelheid hangt wel af van je locatie en hoe druk het netwerk op dat moment is.

Voor de internetverbinding levert KPN een modem van Arcadyan, zo schrijft Tweakers. Dat ondersteunt onder meer WiFi 7, al wordt de 6GHz-band daarbij niet gebruikt. Daarnaast beschikt het modem over één 2,5 Gbit-ethernetpoort en twee 1 Gbit-ethernetpoorten voor apparaten die je liever bekabeld aansluit.

In tegenstelling tot sommige andere internetabonnementen levert KPN bij deze dienst voorlopig geen TV+ of vaste telefonie. Wel kun je via KPN verschillende streamingdiensten afsluiten als aanvulling op je internetabonnement.

Dagelijkse datalimiet

Hoewel het om een thuisinternetverbinding gaat, geldt er wel een dagelijks gebruikslimiet. Je kunt per dag 20GB gebruiken op de maximale snelheid. Daarna verlaagt KPN de snelheid naar 10 Mbit/s voor downloaden en 5 Mbit/s voor uploaden. De volgende dag wordt de volledige snelheid weer beschikbaar.

Een opvallend detail is dat het abonnement niet aan één adres is gekoppeld. Je kunt het modem dus ook op een andere locatie binnen Nederland gebruiken, zolang daar voldoende 5G-bereik is.

Concurrentie voor Klik & Klaar van Odido?

Met deze introductie begeeft KPN zich nadrukkelijk op een markt waar Klik & Klaar van Odido al actief is. Beide diensten bieden een alternatief voor huishoudens die geen glasvezel hebben of liever geen vaste internetaansluiting gebruiken. De dienst van KPN is met 42,50 euro per maand wel flink duurder dan bij Odido. Zij vragen (zonder combivoordeel) 26,00 euro per maand. Ook krijg je bij Odido nog korting op Klik&Klaar als je het combineert met een ander Odido-abonnement in het huishouden, bij KPN kun je niet combineren voor korting.