Google Play systeemupdate juli 2026: dit is er nieuw

Google brengt maandelijks een nieuwe update uit die de Google-diensten verbetert. Het zijn de Google Play-systeemupdates. De update van juli is nu vrijgegeven en Google deelt de details die de update met zich meebrengt.

Google Play update van juli

Voor Android verschijnen verschillende soorten updates. Android-versieupdates, beveiligingsupdates en Google Play systeemupdates. Die laatste worden door Google verspreid uitgerold naar de verschillende modellen. Deze updates worden verdeeld in verschillende delen, maar gecombineerd tot één update. De update van juli brengt weer de nodige verbeteringen. Hierbij worden ook verschillende Google-apps bijgewerkt.

Google Play-services v26.28 (20-07-2026)

Accountbeheer

[Telefoon] Met deze update wordt ondersteuning voor audiorechten toegevoegd in WebViews.

[Telefoon] Met deze update kunnen apparaatfabrikanten opslagbeheer- en abonnementsflows lanceren.

Ontwikkelaarsservices

[TV] Er is ondersteuning voor tv’s toegevoegd aan de Manager Inloggegevens van Android, waardoor je makkelijker opgeslagen wachtwoorden en toegangssleutels kunt gebruiken, inclusief de optie om je telefoon te gebruiken voor verificatie via een toegangssleutel.

Apparaatconnectiviteit

[Auto, telefoon, tv] Met deze update is er nu extra kwaliteitsregistratie beschikbaar.

[Telefoon] Bugfixes voor services voor apparaatverbindingen.

Veiligheid en noodgevallen

[Telefoon] Je kunt het IMEI-nummer van je apparaat nu vinden op het vergrendelscherm.

Wallet

[Telefoon] Je keert nu terug naar het vorige scherm in plaats van naar het startscherm van Wallet nadat je een actie hebt afgerond of geannuleerd of een fout bent tegengekomen in Mijn account.

Google Play Store v52.4 (20-07-2026)

[Telefoon] Met deze update tonen we zoekopdrachten in natuurlijke taal.

[Telefoon] Met deze update worden zoeksuggesties en het zoekinvoervak uitgebreid naar 2 regels.

[Telefoon] Je kunt nu tijdens de installatie van een app de widget van de app aan je startscherm toevoegen.

Android WebView v151 (15-07-2026)

Met de HTTP Cache Quota API kunnen app-ontwikkelaars de grootte van het WebView HTTP-cachegeheugen optimaliseren en handmatig beheren.

Dit is een migratie waarbij de infrastructuur voor bezochte links van Android WebView wordt overgezet naar een infrastructuur voor bezochte links die is geoptimaliseerd voor partities, zonder dat het gedrag verandert.

Verbeteringen in beveiliging en privacy, en updates voor bugfixes.

Nieuwe functies voor app-ontwikkelaars van Google en derden om in hun apps functionaliteit te ondersteunen voor de weergave van webcontent.

Belangrijk: Sommige functies kunnen experimenteel zijn en alleen beschikbaar zijn voor bepaalde gebruikers.

Google Play Store v52.3 (13-07-2026)

[Telefoon] Je krijgt nu een verbeterde contentindeling en een hogere contentdichtheid op grote schermen.

[Telefoon] Je kunt AI-gegenereerde afbeeldingen in de EU nu herkennen aan het AI-label. Bepaalde indelingen of oudere afbeeldingen ondersteunen de tag misschien nog niet.

[Wear] Met deze update gebruikt de Wear-detailpagina nu de Univision-architectuur in plaats van de verouderde fragmentarchitectuur.

Android AICore

[Pc, telefoon] Wijzigingen in veiligheidsfilters voor functies met streaming-uitvoer, verbeteringen in het downloaden en beheren van modellen en aanvullende diagnostische gegevens voor multimodale inferentie en API-vertraging.

Android System Intelligence V.76 (13-07-2026)

[Telefoon] Bugfixes en onderhoudswijzigingen.

Private Compute Services B.27 / C.5 (10-07-2026)

[Telefoon] Onderhoudswijzigingen.

Google Play-services v26.26 (06-07-2026)

Accountbeheer

[Telefoon] Met deze update krijg je nu een snellere, naadlozere in-app aankoopfunctionaliteit met de verbeterde native storefront voor Google One.

[Telefoon] Deze update voegt een nieuwe API toe om het instellen van werkprofielen betrouwbaarder te maken.

Ontwikkelaarsservices

[Telefoon] Nieuwe functies voor ontwikkelaars van apps van Google en derden om in hun apps processen te ondersteunen die zijn gerelateerd aan Maps.

Locatie en context

[Pc] Je kunt nu de instellingen voor Google Locatie delen en de compatibiliteit voor ondersteunde apparaattypen beheren.

Hulpprogramma’s

[Auto, pc, telefoon, tv, Wear] Nieuwe functies voor ontwikkelaars van apps van Google en derden om processen voor hulpprogramma’s te ondersteunen in hun apps.

De update wordt in de komende weken uitgerold voor de verschillende Android-toestellen. Niet alleen voor Pixel-devices, maar ook voor alle andere merken komt de juli-update voor Google Play beschikbaar. Je krijgt hier een melding van op je toestel.

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