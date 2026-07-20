Google Maps update voegt ‘Check voor vertrek’-functie toe

Google Maps is een erg handige applicatie voor veel mensen. Met een nieuwe server-side update hebben de ontwikkelaars een nieuwe functie toegevoegd. De ‘Check voor vertrek’-functie geeft een korte samenvatting van wat je van een plek kunt verwachten.

Check voor vertrek in Google Maps

Om de zoveel tijd komt Google met haar kaartendienst Google Maps in het nieuws. Meestal is dit omdat er dan een nieuwe functie is toegevoegd. Dat is vandaag ook het geval. Gebruikers krijgen namelijk een nieuwe functie te zien bij het openen van een locatie. Het gaat om een kaart die getoond wordt, met de titel ‘Check voor vertrek’. Het is een functie die stilletjes is toegevoegd, en waarbij Google gebruik maakt van de bekende informatie en van AI.

Je vindt de informatie bij onwijs veel locaties. Of het nou een winkel, hotel, restaurant of een station is: je krijgt in één oogopslag te zien wat er belangrijk is om te weten. Zo zien we bij een hotelketen staan dat kamers aan de snelwegzijde gehorig kunnen zijn, maar dat zij enthousiast zijn over het ontbijtbuffet. Bij een camerawinkel is te lezen we dat bezoekers enthousiast zijn over de uitgebreide collectie tweedehands camera’s, en dat je zonder afspraak er terecht kunt voor een pasfoto. We zien de nieuwe sectie terug bij zowel Nederlandse locaties als locaties in het buitenland. De informatie lijkt voornamelijk afkomstig uit ervaringen (en daarmee de reviews) van bezoekers.

De nieuwe functie wordt vanaf nu uitgerold naar alle gebruikers. Je hoeft hiervoor geen update te downloaden uit de Google Play Store.