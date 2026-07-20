Samsung Galaxy S26 Ultra-bezitters melden rode vlek op scherm: update onderweg

Ben je in het bezit van een Samsung Galaxy S26 Ultra, dan kan het zijn dat je een rode vlek ziet op het scherm. Het lijkt niet te gaan om een defect display. Samsung heeft gereageerd op de kwestie en er wordt gewerkt aan een oplossing.

Rode vlek op scherm Galaxy S26 Ultra

Op het internet gaan verhalen rond over problemen met het beeldscherm van de Samsung Galaxy S26 Ultra. Bij verschillende gebruikers zou een rode vlek te zien zijn in het scherm. De klachten kwamen de afgelopen tijd naar voren op onder meer Reddit en een Koreaans forum. Sommige gebruikers zagen een rechthoekige rode verkleuring in het midden van het scherm verschijnen. Dat gebeurde vooral wanneer de helderheid op het maximum stond en de telefoon werd gebruikt in een omgeving met veel licht.

Foto via X

Omdat de verkleuring zichtbaar bleef, vreesden sommige gebruikers dat het OLED-scherm beschadigd was. Samsung heeft nu gereageerd op het bericht, en gezegd dat het geen hardwaredefect is. Ook is er geen sprake van inbranding. Er is dus niets mis met de hardware, en volgens Samsung kan het probleem opgelost worden met een software-update.

Volgens het bedrijf wordt de verkleuring veroorzaakt door een optimalisatie van het scherm in combinatie met de nieuwe LEAD 2.0 Privacy Display-technologie. Deze techniek maakt gebruik van een aangepaste schermopbouw waarbij de traditionele OLED-polarisator is weggelaten. Dat moet zorgen voor een lager energieverbruik en een betere kleurdoorlaat, maar vraagt ook om een nauwkeurige kleurkalibratie.

Juist die kleurkalibratie blijkt de oorzaak van de rode vlek te zijn. Samsung werkt daarom aan een softwarematige correctie die het probleem moet verhelpen. De fabrikant laat weten dat de benodigde update momenteel wordt voorbereid en binnenkort beschikbaar komt. Een exacte releasedatum is nog niet genoemd.