Oppo Find X9 Ultra krijgt grote juli-update met nieuwe functies

Een flinke update wordt uitgerold voor de Oppo Find X9 Ultra. Het high-end toestel van het merk wordt voorzien van een nieuwe beveiligingsupdate, maar krijgt ook nieuwe functies en verbeteringen. De update wordt vanaf nu voor de telefoon verspreid.

Juli-update voor Oppo Find X9 Ultra

De Oppo Find X9 Ultra kreeg van het weekend nog aandacht, in ons uitgebreide artikel met Oppo Find X9 Ultra tips. Daar hadden we het onder andere over de verschillende vingerafdruk-animaties die je kunt gebruiken op het toestel. Met de nieuwste update voor het toestel, krijg je hierbij nog meer mogelijkheden. Oppo geeft je meer opties wat betreft het pictogram, en ook wat betreft de animaties. Bij de instellingen van je telefoon kun je deze zelf combineren tot het gewenste eindresultaat.

Wat verder nieuw is met de ColorOS 16.0.9.403 update, is de beveiligingsupdate van juli. Het is de nieuwste update die voor Android gedownload kan worden. Opvallend is verder de mogelijkheid om een verbonden PC direct met één tik te vergrendelen vanaf je Oppo Find X9 Ultra. De camera staat hoog in het vaandel bij deze smartphone, en ook hiervoor heeft Oppo enkele verbeteringen klaargezet. Zowel de stabiliteit als de prestaties van de camera moeten met deze update verbeterd worden.

De update voor de Find X9 Ultra is flink, met 1,34GB grootte. Deze wordt vanaf nu gefaseerd uitgerold naar de telefoon. In de komende tijd krijgen alle gebruikers hiervan een melding op hun toestel. Eventueel kun je ook handmatig controleren of de update voor jou klaarstaat. Wil je alles weten over deze high-end smartphone, lees dan onze uitgebreide Oppo Find X9 Ultra review.