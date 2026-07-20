Samsung Galaxy Watch 9 krijgt Qualcomm-chip: persfoto’s online gezet

Er blijft bij de aankomende Samsung-producten weinig meer aan de verbeelding over. Vrijwel alles ligt al op straat. Dat is vandaag het geval met de Samsung Galaxy Watch 9. De nieuwe smartwatch zien we in een uitgebreide fotoreeks, en komen daarbij ook een interessant detail te weten.

Foto’s van Galaxy Watch 9

Samsung heeft woensdag een grootse Galaxy Unpacked-aankondiging. Het bedrijf presenteert hier nieuwe smartphones, samen met nieuwe smartwatches. Vrijdag kwam een hele set persfoto’s van de Galaxy Fold 8- en Flip 8-familie online. Vandaag gaat het om de Samsung Galaxy Watch 9 waarover we meer te weten komen. En daarover kunnen we direct al een interessant detail delen. De foto’s en informatie zijn afkomstig van leaker Evan Blass.

De gelekte afbeeldingen bevestigen dat de Galaxy Watch 9 is voorzien van de nieuwe Snapdragon Wear Elite chip. Dat is opvallend, want Samsung koos de afgelopen jaren juist steevast voor zijn eigen Exynos-platform. Destijds bleek dat zelfs een voordeel, omdat de smartwatchchips van Qualcomm lange tijd minder overtuigend presteerden.

Foto via 9to5Google

De Snapdragon Wear Elite werd eerder dit jaar aangekondigd door Qualcomm. De chip is gebouwd op een 3nm-procedé en belooft niet alleen betere prestaties, maar ook extra rekenkracht voor AI-functies. Qualcomm hintte bij de introductie al dat Samsung de nieuwe processor zou gaan gebruiken, maar officiële bevestiging bleef tot nu toe uit.

Op de foto’s die online zijn verschenen, zien we ook andere aspecten van de Galaxy Watch 9. Zo krijgt het horloge uitgebreide gezondheidsopties, kan het slaapapneu herkennen, geeft het je snel inzicht in hoe je scoort met je gezondheid en worden natuurlijk ook alle andere zaken, zoals workouts bijgehouden. Het horloge komt in het wit, zwart en groen op de markt. Op de foto is er nog een vierde versie te zien; mogelijk is dat een donkerblauwe versie, al is de foto hierin niet heel duidelijk.