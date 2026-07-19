De Nokia 3310 kent iedereen, maar hoe zit het met de Nokia 3330? Die mobiele telefoon was de opvolger van de geliefde 3310. Eigenlijk was het hetzelfde toestel, maar dan compleet af. We praten je vandaag bij over deze Finse telefoon in ‘De vergeten telefoon’.

Nokia 3330

De Nokia 3310 hebben we uiteraard eerder al besproken in onze wekelijkse rubriek ‘De vergeten telefoon’. Vandaag is het de beurt aan de opvolger van dat toestel: de Nokia 3330. In 2001 werd dit toestel uitgebracht, één jaar nadat de Finse fabrikant de ontzettend populaire Nokia 3310 uitbracht. Het uiterlijk veranderde nauwelijks ten opzichte van de voorganger. Hierdoor kon je veel accessoires, waaronder ook de verwisselbare frontjes uitwisselen met het nieuwe model. Verder bleef de zeer stevige kunststof behuizing, de grote toetsen en het compacte ontwerp.

Wat ook bleef was het monochrome scherm. De Nokia 3330 woog 133 gram en bood ondersteuning voor het 2G-netwerk op de 900 en 1800 MHz band. Ook de flinke batterijduur bleef behouden en kon je natuurlijk SMS’en via de T9-tekstinvoer. Interessant was de aanwezigheid van de WAP-browser, die er op het vorige model nog niet was. Destijds was het iets futuristisch en kon je bijvoorbeeld het nieuws of het weer terugvinden op de eenvoudige mobiele websites. Verder was er net wat meer geheugen, waardoor je meer beltonen, contacten en SMS-berichten kon opslaan. De Nokia 3330 bood ook de mogelijkheid om nieuwe beltonen te downloaden via WAP, iets wat zijn voorganger niet bood.

De grootste verandering zag je terug in de games. Snake was het natuurlijk helemaal, maar de Nokia 3330 had de tweede generatie: Snake II. Hier had je grotere levels, waren er obstakels en waren er meer uitdagingen in het spel. Ook was de nieuwe Nokia voorzien van nog meer spelletjes om de tijd te doden. Zo was er een eenvoudige ruimteshooter die erg geliefd was. Dit spel heette Space Impact.

In 2017 bracht HMD Global, de licentiehouder van het merk Nokia, een nieuwe versie uit van de Nokia 3330. De 3330 uit 2001 kwam in Nederland op de markt voor rond de 360-400 gulden, wat neerkomt op zo’n 165-180 euro. Voor het model kwamen verschillende soorten covers; waaronder transparante cases waarmee je ‘door de telefoon’ kon kijken, maar ook covers met glow-in-the-dark.

Nokia 3330 samengevat in 3 punten