ING moet inzicht geven in privacyafspraken met Google over Google Pay

ING moet inzicht geven in de privacyafspraken die het met Google heeft gemaakt over het gebruik van Google Pay. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald na een zaak die was aangespannen door de Consumentenbond en de Stichting Benadeelden in Actie.

ING moet privacyafspraken inzichtelijk maken

ING moet de privacyafspraken die het heeft met Google, openbaar maken. Dit is de uitspraak van de rechter van Amsterdam in een zaak die aangespannen was. De zaak draait om de overstap die ING in 2024 maakte. De bank stopte toen met de eigen betaalfunctie Mobiel Betalen en stapte over op Google Pay. Volgens ING was die oplossing sneller, gebruiksvriendelijk en net zo veilig. Om Google Pay aan te kunnen bieden, maakte de bank afspraken met Google over de verwerking van persoonsgegevens. Welke afspraken dat precies zijn, hield ING echter altijd geheim.

De Consumentenbond en de Stichting Benadeelden in Actie vonden dat klanten recht hebben op duidelijkheid. Zij stapten daarom naar de rechter om openbaarmaking van de afspraken af te dwingen. De rechtbank geeft hen nu gelijk, hierover schrijft Tweakers.

Volgens de uitspraak moet ING volledige openheid geven over de bepalingen die betrekking hebben op de verwerking van gegevens van rekeninghouders. De Consumentenbond wil daarmee kunnen controleren of de privacy van klanten daadwerkelijk voldoende wordt beschermd.

Een belangrijk onderdeel van de uitspraak is de vraag wie verantwoordelijk is voor de verwerking van betaalgegevens. De rechter oordeelt dat zowel ING als Google hiervoor verantwoordelijk zijn. Daardoor heeft ING volgens de rechtbank ook een zorgplicht richting zijn klanten.

De rechtbank benadrukt dat het gaat om gevoelige persoonsgegevens. Daarom mag van ING worden verwacht dat de bank afspraken maakt die voorkomen dat gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals het opbouwen van gebruikersprofielen door Google. ING had al aangegeven de documenten te zullen overhandigen als de rechter dat zou bevelen. Nu die uitspraak er ligt, moet de bank de privacyafspraken delen met de Consumentenbond en de stichting.

De Consumentenbond reageert tevreden op de uitspraak. Volgens directeur Sandra Molenaar is het belangrijk dat ING verantwoording aflegt over de manier waarop persoonsgegevens worden beschermd.

Niet alle eisen van de Consumentenbond zijn toegewezen. De organisatie wilde ook dat ING zou stoppen met het aanbieden van Google Pay, maar daar ging de rechter niet in mee. Dat betekent dat Google Pay beschikbaar blijft voor ING-klanten, terwijl de privacyafspraken nu alsnog inzichtelijk worden gemaakt.