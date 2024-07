ING stopt in september met contactloos betalen via app

De mogelijkheid voor ING-klanten om via de eigen app mobiel te betalen, gaat eruit. Eerder kwam dit nieuws al naar buiten, en nu heeft de bank hiervoor een datum genoemd. Het contactloos betalen via ING Mobiel Betalen wordt hierdoor niet langer meer aangeboden.

Niet mobiel betalen via ING app

Het is over een paar maanden niet langer meer mogelijk om contactloos te betalen via de ING Mobiel Bankieren app. De bank heeft dit bekend gemaakt middels een nieuw artikel op de ondersteuningspagina. Klanten worden verwezen naar Google Pay op Android. Op iOS-apparaten zoals de Apple iPhone diende je al te betalen via Apple Pay, de betaaldienst van Apple. Voor Android heeft de bank echter lang vastgehouden aan betalen via de eigen bank-app.

Sinds maart van dit jaar kunnen klanten van ING met een Android-toestel ook betalen via Google Pay. Dit is de betaaldienst van Google en de tegenhanger van Apple Pay. Degenen met een Android-toestel dienen vanaf september 2024 standaard Google Pay te gebruiken als zij met hun Android-toestel nog contactloos willen betalen. Overigens is de applicatie al niet meer geschikt voor nieuwe klanten om een pas aan te maken in de app, en worden dan al doorverwezen naar Google Pay. Volgens ING is Google Pay sneller, gemakkelijker en net zo veilig.

ING stopt met deze service op 17 september, zo laat de bank weten in een bericht aan klanten.