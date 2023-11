Revolut 10 uitgebracht: dit doet de vernieuwde bank-app

Een grote update staat klaar voor bank-app Revolut. Met Revolut 10 wordt volgens de bank gewerkt aan een verbeterd gebruiksgemak en kun je makkelijker je geldzaken beheren.

Revolut 10

De gratis bank Revolut hebben we al meermaals besproken op DroidApp, zoals in de Revolut review. Je kunt met Revolut namelijk gratis een rekening openen, gebruik maken van gratis omzetten van valuta en een creditcard gebruiken. Dit alles zonder kosten, waarbij je gemakkelijk inzicht houdt in je bankzaken met de Revolut app. De bank is inmiddels ook begonnen met Nederlandse IBAN-nummers toe te kennen.

De nieuwe Revolut 10 update wordt nu uitgerold, en brengt verschillende veranderingen in het ontwerp van de applicatie. Volgens de bank ziet Revolut er nu nog beter uit, waarbij je de app ook eenvoudig kunt personaliseren met thema’s. Je kunt het startscherm personaliseren en afstemmen op je behoeften en stemming. Dit doe je met de thema’s, widgets en achtergronden. Ook heb je eenvoudig overzicht in je rekeningen en de valuta’s.

Revolut 10 wordt gefaseerd uitgerold. Het kan even duren totdat iedere gebruiker de nieuwe update kan gebruiken. Revolut zelf proberen? Dat kan via deze link.