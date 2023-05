ING app update: QR-code voor betaalverzoek nu te downloaden

Een kleine, maar fijne verbetering staat klaar voor de ING Bankieren app. De applicatie van de ING bank brengt vanaf nu de mogelijkheid om de QR-code te downloaden.

QR-code downloaden in ING app

De applicatie van de ING krijgt een nieuwe update aangeboden. De verbeteringen die de update met zich meebrengt, hebben betrekking op de betaalverzoek-mogelijkheden in de ING Bankieren app. Vanaf nu is het namelijk mogelijk om de QR-code te downloaden op je smartphone of tablet.

Het downloaden kan handig zijn wanneer je de QR-code wilt afdrukken. Zo kun je hem bijvoorbeeld op de rommelmarkt bij je kraam ophangen, of wanneer je thuis bijvoorbeeld kaas, eieren of bloemen verkoopt, kunnen anderen de QR-code direct scannen en zo het geld naar je overmaken.

Het aanmaken van een QR-code in de ING Bankieren app, gebeurt automatisch als je een betaalverzoek maakt. Die optie vind je bovenin beeld op de startpagina van de app. Na het aanmaken van het betaalverzoek kun je kiezen voor QR-code bewaren of bekijken, waarna je hem kunt opslaan.

De update voor de ING Bankieren app wordt vanaf nu uitgerold.