ING Bankieren app krijgt verbeteringen OVpay en nieuwe grafieken

Er staat een update klaar voor de ING Bankieren app. De applicatie wordt voorzien van een aantal verbeteringen. Deze hebben betrekking tot inzicht in de uitgaven en op het gebruik van OVpay.

ING Bankieren met verbeteringen

In de Google Play Store staat een nieuwe update klaar voor de ING Bankieren app. De applicatie van de gelijknamige bank maakt het mogelijk om beter inzicht te krijgen in de afschrijvingen. Dit dankzij twee nieuwe verbeteringen die de bank uitrolt. In het transactieoverzicht met de bij- en afschrijvingen is het al bij verschillende bedrijven en instanties zo dat je het logo van de desbetreffende partij te zien krijgt. Denk bijvoorbeeld aan een afschrijving van Bol.com of Centraal Beheer.

Nu komt daar een andere verbetering bij; wanneer je met OVpay reist in het openbaar vervoer, zal deze ook makkelijker te herkennen zijn in het overzicht, dankzij het OVpay icoontje. Sinds enige tijd kun je in Nederland in bus, trein, tram en metro betalen met je bankpas of mobiel betalen via de bank-app door in- en uit te checken met je mobiele telefoon met NFC.

ING voert ook nog een andere verbetering door. Die heeft te maken met het inzicht in de betalingen. Dankzij de nieuwe grafieken heb je beter inzicht in je uitgaven per categorie. Deze functie werkt alleen als je het Oranjepakket hebt, en niet met het extra voordelige Oranjepakket. De update voor de ING Bankieren app wordt gefaseerd uitgerold. Wanneer je de update kunt downloaden, zie je deze verschijnen in het apps-overzicht van de Google Play Store.