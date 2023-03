Hele scherpe aanbieding: Samsung Galaxy A14 bij 15GB abo voor €10 per maand

Zo nu en dan duikt er een wel heel interessante aanbieding op. Die zijn we vandaag ook tegengekomen. Samsung’s nieuwste Galaxy A14 krijg je gratis bij een riant abonnement waar je slechts een tientje per maand voor betaalt.

Galaxy A14 aanbieding

Het portfolio van Samsung is onlangs uitgebreid met een nieuwe telefoon; de Samsung Galaxy A14. We schreven donderdag al dat de smartphone vanaf nu te koop is in ons land. Wil je niet teveel geld kwijt zijn aan een nieuwe smartphone, dan kan dit een interessante keuze zijn. De smartphone kun je los aanschaffen voor 199 euro, maar je kunt hem nu (tijdelijk) in combinatie met een hele mooie aanbieding inslaan. De details zetten we op een rijtje.

Wat moet je weten over deze aanbieding? Sluit je een nieuw abonnement af bij Mobiel met het desbetreffende abonnement van Ben, dan krijg je de Galaxy A14 hierbij gratis. Je betaalt dus alleen de abonnementskosten, en die zijn gelijk aan de sim-only kosten, alleen krijg je daar nu een smartphone bij. Je kunt zelf kiezen welk Ben abonnement je wilt. Zo is de goedkoopste optie de combinatie 2GB data met 200 minuten/sms, voor een bedrag van 7,50 euro per maand. Interessant is de aanbieding met de 15GB bundel en 200 minuten/sms, je betaalt voor die bundel slechts 15,00 euro per maand. Voor 2,00 euro per maand extra krijg je de bundel met onbeperkt bellen en sms’en.

Ander voordeel is dat je tijdelijk ook geen aansluitkosten betaalt, waardoor je weer 20 euro in je zak houdt. Het contract loopt voor een periode van twee jaar. Heb je op hetzelfde adres al een Ben-abonnement, of T-Mobile Thuis, dan krijg je nog meer voordelen. De aanbieding is enkel verkrijgbaar bij Mobiel via deze link. Er zijn verder geen verborgen kosten.