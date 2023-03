Enorme aanbieding: gratis Moto G13 met 15GB abo voor €10 per maand

DroidApp is zojuist gestuit op een hele mooie aanbieding. In combinatie met een goedkoop abonnement, krijg je de gloednieuwe Moto G13 gratis. Alle details wat je hierover moet weten, zetten we op een rijtje.

Moto G13 aanbieding

Met regelmaat zijn er op het wereldwijde web mooie aanbiedingen te vinden. Soms moet je even goed zoeken, maar er kan zeker wat voor je tussen zitten. We zijn zojuist gestuit op een andere nieuwe aanbieding waar je zeker veel plezier aan kunt hebben. Je krijgt namelijk bij een al heel laag geprijsd abonnement van Ben, gratis de Moto G13 cadeau. Heb je op hetzelfde adres al een T-Mobile Thuis abonnement of een Ben-abonnement, dan krijg je ook nog eens korting en extra MB’s.

Hoe zit het precies? Het abonnement sluit je af voor twee jaar. Het maakt niet uit welk Ben-abonnement je kiest. Zo heb je de bundel van 2GB met 200 minuten/sms voor 7,50 euro per maand. Je kunt ook profiteren van de aanbieding, waarbij je de bundel met 15GB en 200 min/sms krijgt voor 10,00 euro per maand. Tevens bespaar je nu flink op de aansluitkosten; die komen uit op 0,00 euro. Je betaalt niets voor het toestel zelf. De adviesprijs van de Moto G13 is vandaag de dag normaal 175 euro.

Goed om te weten is dat de aanbieding alleen geldig is bij Mobiel via deze link.

Wat heeft de Moto G13 te bieden? De Moto G13 is een smartphone die voorziet in de basisbenodigdheden. De telefoon is uitgerust met een 6,5 inch HD+ scherm met een verversingssnelheid van zelfs 90Hz. Er zijn achterop drie camera’s geplaatst met een 50 megapixel hoofdlens. Je kunt twee simkaarten gebruiken en er is 64GB opslagruimte dat je uit kunt breiden met een geheugenkaart. Motorola geeft de Moto G13 een octa-core chipset mee, direct Android 13 en een flinke 5000 mAh batterij.

