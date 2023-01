De 7 beste smartphones tot 400 euro (01/2023)

Als je op zoek bent naar een nieuwe smartphone, kan de keuze nog best moeilijk zijn. Gelukkig kunnen wij je er, onafhankelijk, bij helpen. We zetten de beste smartphones tot 400 euro op een rij.

Beste smartphone tot 400 euro

Enkele jaren geleden zaten er overduidelijke verschillen in tussen toestellen van onder en boven rond de 400 euro. Inmiddels heb je uitstekende smartphones in de prijsklasse tot 400 euro. Dit betekent niet dat het kiezen van een nieuw toestel er makkelijker op geworden is. Er is immers veel keuze en soms zijn de verschillen klein.

DroidApp is van alles op de smartphonemarkt op de hoogte, en geeft je een overzicht van de 7 beste smartphones tot een bedrag van 400 euro. Waar moet je op letten, welke smartphone is de beste keuze? We hebben ze in willekeurige volgorde hieronder voor je neergezet.

Onder elk toestel vind je de handige toestelbox. Hier vind je alle informatie over een smartphone, zoals de actuele prijzen, prijzen in combinatie met een abonnement dat bij je past en de specificaties. Zo ben je volledig op de hoogte.

Motorola Edge 30 Neo

In onze Motorola Edge 30 Neo review waren we al enthousiast over de nieuwe smartphone uit de Edge-serie van Motorola. Niet voor niks won het toestel ook in onze DroidApp Awards 2022. Je hebt uitgebreide mogelijkheden tot je beschikking. Er is een 6,28 inch OLED-scherm (120Hz), 8GB werkgeheugen en een dubbele camera met 64MP hoofdlens en een 13MP groothoeklens. Er is een Snapdragon 695 processor en 4020 mAh batterij. Deze batterij gaat lang mee en kun je met 68W razendsnel opladen. Handig; rond de cameramodule achterop zit een lichtgevende rand die oplicht bij nieuwe meldingen. Verder zijn er de handige Motorola-tools zoals het schudden met het toestel om de flitser in te schakelen. De telefoon krijgt twee Android-updates en drie jaar beveiligingsupdates. Het pakket is erg compleet; er is gelijk een case meegeleverd.

De Motorola Edge 30 Neo kun je aanschaffen bij Coolblue, Bol.com, Belsimpel, Mobiel en MediaMarkt.

Motorola Edge 30 Neo Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 349,99 euro

Samsung Galaxy A53

Uiteraard heeft Samsung ook aanbod in deze prijsklasse. En wel in de vorm van de Samsung Galaxy A53. De telefoon hebben we van alle kanten bekeken in de Samsung Galaxy A53 review. De camera scoort hoge ogen en is voorzien van vier lenzen met een 64MP hoofdlens. Er is een 5000 mAh batterij, een 6,5 inch OLED-scherm en minimaal 6GB aan werkgeheugen. Ook dit toestel is van alle gemakken voorzien. Het updatebeleid is erg goed met vier Android-updates (Android 13, 14, 15 en 16) en vijf jaar beveiligingsupdates. Houd er rekening mee dat een oplader niet meegeleverd wordt, maar als je een USB-C kabel hebt en een adapter, dan kom je een eind.

Je kunt de Samsung Galaxy A53 kopen bij Samsung zelf, Belsimpel, Mobiel, Coolblue, Bol.com, Amazon en MediaMarkt. Ook kun je terecht bij de providers; Ben, Hollandsnieuwe, Simyo, KPN, T-Mobile, Tele2 en Vodafone.

Samsung Galaxy A53 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 319,00 euro

OnePlus Nord 2T

De volgende in dit Koopadvies van DroidApp is de OnePlus Nord 2T. Deze smartphone is uitgerust met een 6,43 inch OLED-paneel met 90Hz verversingssnelheid. Daarbij heeft de telefoon een triple-camera met 50MP hoofdlens. De 4500 mAh batterij kun je met 80W razendsnel opladen. De telefoon wordt aangedreven door een MediaTek Dimensity 1300 chipset. Op het gebied van Android-updates kan het wel wat beter. Hij krijgt er namelijk twee (Android 13 en 14) en drie jaar beveiligingsupdates. Het toestel zelf wordt erg goed ontvangen verder, maar vanwege de gladde achterkant is een hoesje aan te raden.

Je kunt de OnePlus Nord 2T kopen bij OnePlus, Coolblue, Belsimpel en Mobiel.

OnePlus Nord 2T Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 349,00 euro

Nokia G60

Ben je graag milieubewust, dan is de Nokia G60 wellicht het overwegen waard. Deze telefoon heeft een behuizing die voor 60 procent uit gerecycled plastic bestaat. Je krijgt drie jaar garantie, Android-updates en maandelijkse beveiligingsupdates. Er is een flink 6,58 inch 120Hz beeldscherm, al is dit geen OLED-scherm. De telefoon heeft een 4500 mAh batterij, al wordt een oplader niet meegeleverd. De smartphone heeft een triple-camera met 50MP hoofdlens.

De Nokia G60 kun je kopen bij Bol.com, Coolblue, Belsimpel, Mobiel en MediaMarkt

Nokia G60 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 290,00 euro

Pixel 6a

De Google Pixel 6a is officieel in Nederland verkrijgbaar. Op moment van schrijven is hij zelfs 100 euro goedkoper dan normaal. Voor een nette prijs heb je een erg goede smartphone, met een goede kwaliteit camera en nette prestaties. Er is een 6,1 inch scherm, al heeft deze geen hoge verversingssnelheid zoals de rest van de lijst. Er is tweemaal een 12 megapixel lens en en je hebt een 4306 mAh batterij. Het biedt de pure Android-beleving omdat Google haar zonder verdere poespas aanbiedt. Inmiddels draait het toestel op Android 13. De telefoon wordt bijgewerkt tot en met Android 15. In totaal is er voor vijf jaar aan beveiligingsupdates.

Ga je voor de Pixel 6a? Je vindt hem bij Belsimpel en T-Mobile of Mobiel.

Nothing Phone 1

De eerste smartphone van Nothing, de Nothing Phone 1, was direct een schot in de spreekwoordelijke roos. De eerste indruk was immers goed, zo schreven we ook in onze Nothing Phone 1 review. De smartphone valt op door de transparante achterkant met verlichting. Deze kan oplichten bij nieuwe meldingen. Daarnaast is er een 50MP dual-camera en is er een 6,55 inch OLED-scherm (90Hz). De telefoon krijgt drie jaar Android-updates en vier jaar beveiligingsupdates, maar Android 13 is nog altijd niet beschikbaar.

Je kunt voor de Nothing Phone 1 terecht bij Amazon en Belsimpel.

Nothing Phone 1 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 399,00 euro

Poco X4 Pro

Een fabrikant waar je slechts af en toe een keer wat van hoort; Poco. De fabrikant heeft de Poco X4 Pro in het assortiment, met nette specificaties. Er is een 6,67 inch AMOLED-scherm (120Hz) en je hebt de keuze uit 128GB of 256GB opslagruimte. Poco geeft de Poco X4 Pro een triple-camera met 108 megapixel hoofdcamera, die netjes maar niet bijzonder presteert. De 67W snellader om de 5000 mAh batterij op te laden wordt meegeleverd met het toestel. Over het updatebeleid is Poco erg vaag, daarbij is het onbekend of er na Android 13 nog een Android-update uitgerold wordt.

De Poco X4 Pro is verkrijgbaar bij Bol.com, Belsimpel, Coolblue, Amazon, MediaMarkt en Mobiel.

Poco X4 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 325,00 euro

Welke smartphone is het beste?

Wanneer je een keuze wilt maken voor de beste smartphone tot 400 euro, is er aardig wat te kiezen. Vind je de camera het belangrijkste? Dan zouden we de Galaxy A53 en de Pixel 6a bovenaan zetten. Qua updates zijn dit ook gelijk de beste keuzes. Op het gebied van personalisatie en gebruiksgemak zouden we de Motorola Edge 30 Neo en de Pixel 6a bovenaan zetten. Door het ontbreken van duidelijkheid over het updatebeleid zouden we de Poco X4 Pro minder snel adviseren. Wil je opvallen met je telefoon, kies dan voor de Nothing Phone 1 of één van de sprankelende kleuren van de Edge 30 Neo.