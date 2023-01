Screenprotector op je smartphone tips: zo kies je de beste

Wil je op een relatief goedkope en fijne manier het scherm van je smartphone beschermen? Dan is een screenprotector een goede investering. Maar wat kies je? Plastic of glas? En hoe plaats je hem het beste?

Screenprotector voor je smartphone

Heb je er – net als ik – een hekel aan als op je pas gekochte smartphone al lichte krasjes te zien zijn op het scherm? Het hoeft in het dagelijks gebruik niet altijd op te vallen, maar je weet dat het er zit, dus ga je het vaker zien. Een screenprotector kan deze ellende alvast wegnemen. Daarnaast kan, afhankelijk van het gekozen schermfolie, ook extra bescherming geboden worden wanneer je toestel valt. Want je kunt beter schade hebben aan je screenprotector, dan aan je scherm zelf.

Glas of plastic?

Wat is nou de beste keuze voor een screenprotector? Je hebt namelijk in hoofdlijnen keuze uit twee soorten schermfolies; plastic of glas. Mijn persoonlijke voorkeur gaat altijd uit naar glas, ofwel een tempered glass screen protector. Deze zijn stukken steviger, vangen beter de klap op bij een val en ze bieden ook een betere bescherming tegen krassen. Wanneer het toestel verkeerd valt kan dit lelijke consequenties hebben voor de glazen screenprotector, maar blijft vaak het scherm van je telefoon intact doordat een glazen protector de eerste klap opvalt. Zeker als je een screenprotector combineert met een hoesje, zoals een bumper waarmee de achter- en zijkant beschermd is. Daarnaast is een glazen screenprotector makkelijker aan te brengen. Een ander voordeel is dat het prijsverschil tegenwoordig ten opzichte van een plastic schermfolie klein is. Sommige plastic schermfolies zijn ook erg gevoelig voor stof, dat zich hecht aan de protector.

Een plastic screenprotector is een lichte bescherming voor het display van je smartphone. Deze kunnen zelf makkelijk(er) bekrassen en ze beschermen ook niet als je toestel valt. De kans is hiermee dus veel groter dat ook je telefoonscherm aan gruzelementen gaat bij een val. Tevens zorgt het ervoor dat er een ander soort laag over het scherm ligt, wat plastic en mogelijk wat stroperig aanvoelt, dat is lang niet altijd even prettig. Een ander aandachtspunt van een plastic screenprotector is dat het aanbrengen van een dergelijke protector wat lastiger is.

Dan zijn er ook nog enkele andere soorten screenprotectors. Denk bijvoorbeeld aan Whitestone Dome. Dit is een fabrikant die een stuk duurder zijn in aanschaf (soms wel 50 euro), en welke je op een andere manier aanbrengt. Het kan gezien worden als vloeibaar glas, dat zich verspreidt over het scherm. Het aanbrengen is een precies klusje, waarbij je ervoor moet zorgen dat het niet in de poorten of bijvoorbeeld de luidspreker terecht komt. Middels de UV-lamp kan het glas uitharden. Niet iedereen is er fan van. Zo is het verwijderen van zo’n screenprotector doorgaans een stuk moeilijker, en op de lange termijn is niet iedereen even positief. Wel kan het een oplossing zijn voor toestellen met een doorlopend scherm aan de zijkanten. Daarvoor is een glazen screenprotector nauwelijks aan te raden, doordat deze aan de randen zelden echt goed hechten.

Vingerafdrukscanner

Een veelgehoord probleem is het gebruik van een screenprotector (vooral glazen) in combinatie met een vingerafdrukscanner in het scherm. Dit hoeft echter zeker niet altijd een probleem te zijn. Sommige screenprotectors bieden een opening in het plastic of glas voor de vingerafdrukscanner. Persoonlijk vind ik dat er erg lelijk uitzien. Echter kun je in de meeste gevallen ook gewoon de vingerafdrukscanner gebruiken wanneer deze met een beschermer bedekt is. Aan te raden is om bij de instellingen de vingerafdruk na het plaatsen van de protector opnieuw toe te voegen, zodat deze opnieuw gescand kan worden. Ik heb nog nooit een screenprotector gehad waarmee de vingerafdrukscanner niet meer werkte.

Bescherming van het scherm

Goed om te weten is dat veel smartphonefabrikanten goed glas gebruiken in de schermen van smartphones, die aardig wat kunnen weerstaan. Denk aan Gorilla Glass en andere termen die gebruikt worden. Allemaal leuk en aardig; je hebt er lang niet altijd wat aan. Er wordt gebruik gemaakt van de schaal van Mohs. Dit geeft de hardheid aan van een bepaald product. Zeker de duurdere smartphones hebben een hogere hardheid van het scherm. Vaak is dit 6, soms 5. Fabrikanten geven vaak niet deze informatie mee, waardoor dit niet altijd te controleren is. Met een Mohs hardheid van 2 kom je bijvoorbeeld uit bij gips. Met de nagel van je vinger kun je dit al bekrassen. Diamant heeft hardheid 10. Dit is de hardste hardheid en dus nauwelijks te bekrassen.

Vaak klinkt het alsof je scherm aardig wat aan kan met al die (marketing)termen als Gorilla Glass. Echter gaat deze vlieger niet altijd op. Tegen bijvoorbeeld sleutels of munten kan een scherm doorgaans nog wel, maar zand is de grootste boosdoener. Dit kan overal inzitten, en dus ook in je broekzak, waar je vaak je smartphone wegstopt. Met een hardheid van circa 7 of 8 Mohs is dit funest op je smartphone en dit zorgt vaak voor de lelijke krassen. Zonde.

Extra mogelijkheden

Er zijn verschillende soorten screenprotectors op de markt. Naast de standaard opties, kun je ook vaak nog kiezen voor een speciale screenprotector, eentje waarmee extra functionaliteit wordt toegevoegd. Je kunt hierbij denken aan een screenprotector met een speciale coating tegen bacteriën. Deze zou (in theorie) de verspreiding en groei van bacteriën moeten beperken. Het is niet bekend in hoeverre dit echt helpt.

Een andere eigenschap die een screenprotector kan hebben, heeft te maken met de privacy. Zogenaamde privacy-screenprotectors maken het mogelijk dat je het scherm alleen van voren kunt bekijken. Handig in de trein, dat iemand die naast je zit niet zomaar met je mee kan kijken wat je op je scherm doet. Deze schermplaatjes zijn donker van kleur, in vergelijking met een normale schermprotector.

Lensbescherming

Een andere optie die je kunt kiezen is het beschermen van de lenzen van je camera. Soms worden deze al meegeleverd bij de aanschaf van een screenprotector. Wanneer dit het geval is, wordt dit altijd vermeld. Ikzelf gebruik dit nooit. Vaak komt een extra laag (zeker een plaklaag) over de lens van je camera, de fotokwaliteit niet ten goede. Vaak zit er om de cameralens van je smartphone nog een licht opstaande rand, waarmee ook enige bescherming hebt. Ikzelf heb in ieder geval nog nooit op een smartphone krassen op de camera gehad.

Hoe plak ik een screenprotector?

Niet geheel onbelangrijk; het aanbrengen van de nieuwe screenprotector kan nogal een klusje zijn. Mijn tip; plak hem altijd in de badkamer. Nu denk je misschien, waar slaat dit op? Maar stof onder je schermfolie is funest. Je ziet het altijd zitten. De ene keer storender dan de andere keer. Door even een paar tellen voor het plakken ervan de douche warm aan te zetten, verdwijnt het stof in de lucht zoveel mogelijk. Houd de telefoon natuurlijk niet onder de douche.

Leg de screenprotector klaar en volg onderstaande stappen; dan komt het goed. Zit er vanuit de fabriek al een screenprotector op je toestel, verwijder die dan eerst, voordat je een nieuwe plaatst.

Om de kans op stof of bubbels tussen het scherm en de screenprotector te minimaliseren, is het het handigste om dit te doen in de badkamer. Haal alles wat je nodig hebt uit de verpakking van de screenprotector. Vaak zitten hier een alcoholdoekje en plakstickers bij. Gebruik je nu een hoesje om je telefoon? Haal die er dan af en zorg dat het toestel op een zo vlak mogelijk oppervlakte ligt. Geen stickers meegeleverd? Pak dan de plakbandrolhouder en plak een plakbandje dubbel. Maak het scherm goed schoen met de alcoholische doekjes. Wordt er een stofdoekje meegeleverd, gebruik die dan ook. Gebruik vervolgens de stickers of plakbandjes om alles aan de voorkant van de smartphone van stof te voldoen. Werp een blik schuin over het scherm; geen stof of dergelijke? Haal dan het folie van de screenprotector en laat de (glazen) screenprotector ‘vallen’ op het scherm. Je zult zien dat de screenprotector zich hecht aan het toestel. Zit hij recht, ben je tevreden? Dan kun je hem aandrukken. De kans is groot dat je luchtbellen ziet. Deze krijg je weg door met een creditcard, bankpas of gewoon met je vingers de bellen naar de zijkant schuift/duwt. Soms kan het een paar uur duren totdat ook andere belletjes wegtrekken.

Welke moet ik kiezen?

Er is heel veel te kiezen aan schermfolies. Zoals gezegd zou ik altijd kiezen voor een glazen screenprotector. Bij sommigen moet je extra opletten dat er wel of geen opening in zit voor de vingerafdruk, en of er geen zwarte randen aan de randen zitten, die je misschien als storend kunt ervaren.

Niet voor iedere smartphone is er evenveel keuze. Je zult zien dat bijvoorbeeld voor de Galaxy-modellen van Samsung al snel ontzettend veel keuze is, terwijl je voor een Motorola wat dieper moet graven. Als het mogelijk is, kies voor een goed merk; en vooral; check de reviews van een product. Je krijgt dan vaak een goed beeld van hoe goed een product echt is, wat zeker bij screenprotectors nogal eens kan verschillen.

We hebben een aantal winkels op een rijtje gezet waarbij je (vaak voor niet overdreven veel geld) veel goede keuze hebt aan screenprotectors;