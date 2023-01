Motorola breidt G-serie uit met nieuwe Moto G13, G23, G53 en G73; ook E13 aangekondigd

Vijf nieuwe modellen zijn toegevoegd aan het portfolio van Motorola. De smartphonefabrikant heeft het doek van de nieuwe Motorola Moto G13, Moto G23, Moto G53 en de Moto G73 gehaald. De vier nieuwe toestellen uit de G-serie komen ook in Nederland in de winkels te liggen. Daarnaast is er ook nog de Moto E13.

Motorola met nieuwe G-serie voor 2023

Motorola heeft in één klap de G-serie uitgebreid met vier nieuwe modellen. De G-serie wordt uitgebreid met de Moto G13, de Moto G23, de Moto G53 en de Moto G73. Daarbij kondigt het bedrijf ook de Moto E13 aan. Verschillende toestellen in deze serie zijn al voorbijgekomen in het geruchtencircuit, nu kunnen we alle gegevens met je delen. Wat hebben de nieuwe toestellen te bieden?

Moto G13

Interessant is dat ook de Moto G13 in Nederland uitgebracht zal worden. De smartphone volgt namelijk de G12 op, welke niet in ons land verscheen. De telefoon is voorzien van een 6,5 inch HD+ 90Hz beeldscherm, samen met een MediaTek Helio G85 processor. De smartphone is uitstekend geschikt voor degenen die wel een goede smartphone willen, maar geen hoge eisen hebben aan hun nieuwe toestel. Toch hoeft niet overal op beknibbeld te worden. Zo zien we een 50 megapixel hoofdcamera, samen met tweemaal een 2MP camera voor macro- en diepte. Tevens heeft Motorola de smartphone een 5000 mAh batterij meegegeven, met 10W laden. De smartphone biedt verder 4G-ondersteuning, stereo-speakers en ondersteuning voor WiFi 2.4 en 5GHz. De prijs van het toestel komt te liggen op 179,99 euro.

Moto G23

Als opvolger van de Moto G22 is hier nu de nieuwe Moto G23. Ook dit toestel geeft je toegang tot het 4G-netwerk. We zien een stijlvolle smartphone met achterop drie camera’s. Dit is een 5 megapixel groothoeklens, 2 megapixel macrolens en een hoofdlens van 50 megapixel. De smartphone wordt geleverd met dezelfde Helio G85 chipset van MediaTek en ook is er een 6,5 inch HD+ beeldscherm. De 5000 mAh batterij van de Moto G23 kun je met de 30W snellader weer snel opladen. De prijs van het toestel komt uit op 199,99 euro.

Moto G53

Voor vijftig euro meer (249,99 euro) kun je bij Motorola terecht voor de nieuwe Moto G53. Dit toestel is voorzien van den Snapdragon 480+ chipset van Qualcomm en biedt ook 5G-toegang. Het scherm is een 6,5 inch paneel met een HD+ scherm, met verversingssnelheid van 120Hz. Er is een 5000 mAh batterij in het toestel te vinden, welke opgeladen kan worden met de 10W lader. Verder zien we een 50 megapixel hoofdcamera, samen met een 2 megapixel macrolens.

Moto G73

Het vierde nieuwe toestel in de Moto G-serie is de Moto G73. Dit toestel kost 299,99 euro en geeft je een 6,5 inch Full-HD+ 120Hz beeldscherm, samen met een MediaTek Dimensity 930 chipset en ondersteuning voor het 5G-netwerk. Met 8GB aan werkgeheugen kun je veel taken op de achtergrond open laten staan en tevens is er de flinke 5000 mAh batterij, welke opgeladen kan worden met 30W. Ook hier zien we stereo-speakers en heb je een dual-camera met 50MP hoofdlens en 8MP groothoeklens.

Moto E13

Tot slot hebben we de Motorola Moto E13. Dit toestel is voorzien van Android 13 Go Edition, een aangepaste versie, speciaal voort toestellen met minde krachtige hardware. De telefoon heeft een Unisoc T606 chipset, 2/4GB aan werkgeheugen en komt met een 6,5 inch HD+ beeldscherm. De 5000 mAh batterij van het betaalbare toestel kan met 10W opgeladen worden. Je krijgt een 13 megapixel camera, samen met een 5 megapixel front-camera. De Moto E13 gaat 119,99 euro kosten.

Updates en beschikbaarheid

We hebben bij Motorola nog even navraag gedaan over het updatebeleid. Die is als volgt; de G-serie modellen krijgen één Android OS-update (Android 14) en drie jaar beveiligingsupdates die om de maand uitgebracht zullen worden. Bij de Moto E13 krijg je geen OS-update, maar wel twee jaar beveiligingsupdates.

De nieuwe Motorola-toestellen komen ‘in de komende weken’ op de Nederlandse markt. Een exacte datum wordt door het merk niet gegeven. Alle specificaties hebben we voor je verzameld op de toestelpagina’s, welke je kunt bereiken via onderstaande buttons.

