Tal van Motorola’s krijgen maart-update; Galaxy A41 krijgt grote februari-patch

Motorola heeft een nieuwe update beschikbaar gesteld voor in totaal acht Motorola’s. Samsung rolt voor de Samsung Galaxy A41 een nieuwe update uit. Het toestel uit het middensegment wordt bijgewerkt met een februari-update, samen met een reeks verbeteringen.

Motorola’s krijgen maart-update

Een nieuwe lichting updates verschijnt voor tal van Motorola-toestellen. In alle gevallen gaat het om beveiligingsupdate maart 2023 die voor de verschillende devices wordt uitgerold. Zover bekend worden bij de toestellen verder geen nieuwe functies toegevoegd. We hebben de toestellen die vanaf nu in Nederland de maart-update krijgen, hieronder voor je neergezet. Eerder kreeg de Motorola Edge 20 deze update al.

Update voor Galaxy A41

Gebruikers van de Samsung Galaxy A41 kunnen een nieuwe update voor hun toestel. Waar vorige maand nog de update naar de januari-patch werd verspreid, is het nu tijd voor een volgende update. Het is opvallend dat het nu al tijd is voor de volgende update, aangezien de telefoon in aanmerking komt voor één update per kwartaal. Samsung rolt nu al vaker updates uit. En dit is gelijk een grotere update.

Arjaan laat weten dat de update voor de Samsung Galaxy A41 een grootte kent van circa 785MB, en daarmee wordt duidelijk dat dit meer is dan enkel een beveiligingsupdate. Allereerst is er beveiligingsupdate februari 2023. Daarnaast belooft de fabrikant verbeteringen in de stabiliteit en de betrouwbaarheid van het toestel, waarbij ook verbeteringen zijn voor het gedrag van de smartphone. Verschillende Samsung-apps zijn ook bijgewerkt naar de laatste versie.

Samsung rolt de update voor de Galaxy A41 vanaf nu uit. Als je deze kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je toestel. Ditzelfde geldt voor de verschillende Motorola’s die bijgewerkt worden met updates.