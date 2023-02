Android beveiligingsupdate februari 2023: 40 patches plus Pixel-patches

Google heeft een nieuwe security-patch beschikbaar gesteld voor Android. Met beveiligingsupdate februari 2023 worden veertig kwetsbaarheden in het besturingssysteem aangepakt. Tevens heeft het bedrijf nog verschillende verbeteringen klaarstaan voor toestellen uit de Pixel-serie, waaronder voor de Pixel 4 en 4 XL.

Beveiligingsupdate februari

Iedere maand wordt door Google een nieuwe beveiligingsupdate uitgebracht voor Android. Dit keer zijn we aangekomen bij beveiligingsupdate februari 2023. De nieuwe update maakt weer werk van het oplossen van kwetsbaarheden in Android. Dat zien we terug aan de changelog, waarbij melding gemaakt wordt van in totaal veertig kwetsbaarheden die met de update worden aangepakt.

De verschillende zwakke plekken die met de Android beveiligingsupdate van februari worden aangepakt, zijn niet gelijk voor alle toestellen. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen de gebruikte componenten, zoals de gebruikte processor in een Android-apparaat. Ook andere factoren zijn hiervan afhankelijk. Daarnaast voegen fabrikanten doorgaans ook nog eigen patches toe aan de update, specifiek voor de eigen toestellen. Ook zijn er nog extra’s voor Pixel-modellen, die we hieronder bespreken.

Pixel

Voor de Pixel-toestellen bevat de beveiligingsupdate van februari nog een aantal extra verbeteringen. We zien namelijk dat de changelog is gevuld met verschillende optimalisaties en verbeteringen. Die hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

Accessibility

Fix for issue preventing touch interaction with Braille keyboard in certain conditions

Audio

Fix for issue occasionally causing instability while Clear Calling is enabled in certain conditions *[Pixel 7, Pixel 7 Pro]

Bluetooth

Fix for issue occasionally preventing connection with certain Bluetooth devices or accessories

Framework

Fix for issue occasionally preventing Work profile calendar information from updating in the background

Pixel 4-serie

In oktober vorig jaar eindigde de ondersteuning voor de Pixel 4 en Pixel 4 XL. Toch staat er nu een nieuwe update klaar voor de twee modellen die in 2019 uitgebracht werden. Een changelog is er niet, en ook is deze update nog gebaseerd op de oktober-patch. Onbekend is dus wat er precies verbeterd en aangepast is door Google.

Krijg je de update binnen op je smartphone of tablet? Laat het ons dan zeker weten. We ontvangen graag een screenshot van je per mail, zodat we hierover kunnen berichten! Voor de Pixel-modellen vanaf de Pixel 4a wordt de nieuwe beveiligingsupdate vanaf nu uitgerold.