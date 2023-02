De 5 beste apps van januari 2023 (+ het belangrijkste nieuws)

De eerste maand van 2023 ligt achter ons en tijd dus om terug te blikken op de maand januari. Wat was het belangrijkste nieuws, en wat zijn de beste apps van deze maand?

Android in januari

Er was weer het nodige aan nieuws te melden in de eerste maand van 2023. Allereerst willen we nog het overzicht met je delen met de 30 beste apps van 2022 en onze samenvatting in het Android Jaaroverzicht 2022. Verder verschenen de DroidApp Awards 2022 met de 5 beste smartphones van het afgelopen jaar, en hebben we een tof overzicht met het beste van DroidApp in 2022.

De maand januari stond weer in het teken van vele geruchten. Met name de Samsung Galaxy S23-serie kreeg heel veel aandacht. Ook OnePlus had dit gekregen met de OnePlus 11, die voor China al is aangekondigd. Op 7 februari staat de Europese release gepland. Motorola presenteerde ook vijf nieuwe smartphones, waaronder de Moto G53 en de Moto G13.

Verschillende streamingdiensten stegen in prijs. Dit zagen we bij ViaPlay en bij Disney+. Verder kun je vanaf nu met je betaalpas of smartphone betalen bij de NS en KPN komt met een nieuwe TV-box met Android TV. Deze kun je kiezen bij KPN TV+. Facebook introduceerde een nieuw overzicht met gemiste updates en bij WhatsApp kun je binnenkort de fotokwaliteit aanpassen, eindelijk.

Gebruikers van Twitter moeten het voortaan doen met de officiële app; er kwam abrupt een eind aan het gebruik van Twitter-apps van derden. Betaaldienst Tikkie kwam met een interessant Tikkie jaaroverzicht en PostNL kwam met je eigen persoonlijke statistieken. Hoe vaak stopte de bus van PostNL bij jou voor de deur? Bij Google werd het overzichtsscherm van locaties vernieuwd.

Tips

DroidApp heeft de volgende tips met je gedeeld in januari;

Reviews

Vergeten

We hebben weer een aantal mooie edities van ‘De vergeten telefoon’ en ‘De vergeten smartphone’ gepubliceerd in januari. De onderstaande modellen hebben we behandeld in onze wekelijkse rubriek.

Beste apps

Hieronder hebben we de vijf beste apps van januari 2023 op een rijtje gezet. Omdat ze het vermelden waard zijn, bijgewerkt zijn met een update of omdat ze nieuw zijn uitgebracht.

Revolut

Een gratis bankrekening met creditcard. Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar het is mogelijk. Zonder vaag gedoe; maar gewoon met de Revolut app. Je krijgt zonder kosten een rekeningnummer, samen met een creditcard. Deze is handig gekoppeld aan hetzelfde account. Een ander groot voordeel van Revolut, is dat je bankgarantie van het Litouwse garantiestelsel hebt en dat je zonder extra kosten je euro’s om kunt wisselen voor een andere wisselkoers. Erg interessant. Hier kun je je aanmelden bij Revolut en de site bezoeken. In het eerder gelinkte artikel lees je ons hele verhaal over Revolut en wat je moet weten. Want er is nog veel mogelijk.

Weer & Radar

Een update verscheen voor de Weer & Radar app. De nieuwe versie van de applicatie laat een handige bliksemradar zien. Op de kaart van de app zie je dan in realtime waar het onweer actief is tot 15 minuten geleden. Dit werkt niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. We nemen de app jaarlijks mee in onze weer-app test, waarin je alle resultaten kunt vinden van de weer-apps. Zo ook in de weer-app test van 2022.

Google Klok

Bij Google is er een update uitgebracht voor de Google Klok app. In Google Klok 7.4 zijn enkele opties vervangen door grotere knoppen, zodat je deze makkelijker kunt bedienen. Handig, want je hoeft dus geen slider meer naar links of rechts te vegen voor het snoozen of uitschakelen van het alarm, maar kunt gewoon direct op een knop drukken. Google heeft in deze versie ook de timer vernieuwd.

PhoNo

Het gebruik van de smartphone achter het stuur zorgt met regelmaat voor grote problemen; ook op de fiets is het smartphonegebruik niet alleen levensgevaarlijk, maar ook verboden. Speciaal voor jongeren, maar eigenlijk iedere fietser, is er de PhoNo app. Zet deze aan tijdens het fietsen en je zamelt geld in voor een goed doel.

WhatsApp

Vanaf nu is het mogelijk om in WhatsApp berichten naar jezelf te sturen. Een nieuwe server-side update heeft deze functie toegevoegd. Handig, voor het delen van een foto die je later nog eens snel terug wilt kijken, een bericht naar jezelf via WhatsApp Web of desktop naar jezelf te sturen, of om een boodschappenlijstje bij te houden. In het gelinkte artikel leggen we stap voor stap uit hoe dit werkt. Vorige maand kwam WhatsApp al met de nieuwe optie om WhatsApp Avatars te maken.

