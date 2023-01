Definitief over en uit met Twitter-apps van derden: allen geblokkeerd

Vorige week blokkeerde Twitter vanuit het niets de toegang voor apps van derden. Populaire alternatieve Twitter-apps werkten daardoor van het ene op het andere moment niet meer. Nu heeft Twitter een standpunt ingenomen hierover; apps van derden worden niet meer toegelaten.

Einde voor Twitter-apps van derden

Precies een week geleden werd zonder pardon de stekker uit veel Twitter-apps getrokken. Lang bleef het onduidelijk wat er precies aan de hand was. Was er een storing, of werd de API die die apps gebruiken bewust geblokkeerd? Het blijkt het laatste te zijn. Het sociale netwerk met de blauwe vogel heeft de regels voor ontwikkelaars aangepast en geeft nu meer ‘duidelijkheid’. Dat mocht ook wel, aangezien Twitter en Musk hierover dagenlang de lippen stijf op elkaar hielden. Ook de vele ontwikkelaars van vaak succesvolle apps, zijn niet ingelicht van tevoren. Op 17 januari deelde Twitter alleen het nieuws dat de oude API-regels gehandhaafd werden en dat dat ertoe kon leiden dat sommige apps niet werken.

Nu zijn de regels dus aangepast, zonder er verder ruchtbaarheid aan te geven. In de nieuwe regels wordt gezegd dat apps die proberen de Twitter-ervaring na te bootsen, geen toegang meer hebben tot de Twitter-services. Luke Klinker, ontwikkelaar van de zeer succesvolle Twitter-app Talon, laat weten dat het voor nu over en uit is met de Twitter-app. Wanneer er iets in de toekomst verandert, zal het project ‘Talon for Twitter’ weer opgepakt worden. Er gaan geruchten dat ontwikkelaars zullen moeten betalen voor de API-toegang, maar het is niet duidelijk of dit ook gaat gelden voor apps van derden. Dit omdat Twitter hiermee minder verdient omdat het niet haar advertenties in de apps toont.

Op dit moment ben je dus aangewezen op de officiƫle Twitter-app. Andere apps zoals Twitterrific, Flamingo, Plume, Tweetings, Fenix, Tweetbot of Talon stoppen vrijwel allemaal met werken. Soms glipt er een app door de keuring heen, maar die zijn schaars en alle grote namen zijn geblokkeerd door Twitter. Een groep gebruikers ziet geen heil meer in Twitter en is overgestapt naar Mastodon. Mocht je die stap ook hebben genomen, of willen nemen; goed nieuws, je vindt DroidApp ook op Mastodon.