Twitter Circle vanaf nu beschikbaar voor alle gebruikers

Het sociale netwerk Twitter heeft een nieuwe functie aangekondigd voor iedere gebruiker. Het is Twitter Circle en hiermee kun je gericht een tweet met iemand anders delen.

Een nieuwe functie wordt uitgerold naar de gebruikers van Twitter. Het sociale netwerk krijgt Twitter Circle als nieuwe functie, een optie die eerder al onder een kleine groep werd getest. De Circle-functie maakt het mogelijk om de tweets die je stuurt, te beperken tot een kleiner publiek. Wanneer je nu een tweet deelt, is deze voor iedereen te zien. Met de Circle kies je zelf een groep van maximaal 150 mensen, welke je toevoegt aan je kring. De tweet is dan alleen zichtbaar voor diegenen en ook alleen zij kunnen reageren.

Je krijgt de Twitter Circle optie te zien als je een bericht wilt opstellen. Wanneer je iemand toevoegt of verwijdert uit je kring, krijgt diegene hier geen bericht van. Wel zien degenen bij een Twitter Circle tweet, dat zij deel uitmaken van een kring. Bij de tweet is dan namelijk een badge te zien met de tekst “Alleen mensen in de Twitter Circle van (gebruikersnaam) zien deze tweet”. Met de functie kun je meer controle over je privacy houden, zonder dat je je account volledig privé hoeft te maken. Uiteraard is het voor degenen in je Circle wel mogelijk om bijvoorbeeld screenshots te maken van de tweet. De functie is vergelijkbaar met Instagram Goede Vrienden.

giving you all Twitter Circle because sometimes your Tweets aren’t for everyone

add up to 150 people to yours and use it. please. pic.twitter.com/D6AE4OhRX5

— Twitter (@Twitter) August 30, 2022