Instagram Threads: moederbedrijf van Facebook komt met Twitter-alternatief

Meta, het moederbedrijf van Facebook, komt deze week met de aankondiging van Instagram Threads. Deze functionaliteit moet een alternatief worden voor Twitter. Het moment lijkt niet beter te kunnen; Twitter ligt flink onder vuur deze week door de vergaande maatregelen van Elon Musk.

Instagram Threads als Twitter-alternatief

Meta, het moederbedrijf van Facebook, maakt zich klaar om zijn eigen versie van Twitter te lanceren met de introductie van Threads. Deze nieuwe sociale media-app wordt naar verwachting op 6 juli gelanceerd en is al opgedoken als vooraankondiging in de App Store van Apple en de Google Play Store. Hoewel de officiële webpagina van de service op dit moment nog geen inlogmogelijkheid of andere informatie biedt, belooft de aankomst van Threads veelbelovend te zijn.

De officiële naam van Meta’s nieuwe Twitter-concurrent is “Threads, een Instagram-app”. Uit de schermafbeeldingen van de app blijkt dat gebruikers kunnen inloggen met hun Instagram-account, waarbij hun gebruikersnaam, volgers en andere accountgegevens automatisch worden overgezet naar Threads. De interface van deze nieuwe sociale media-app lijkt sterk op die van Instagram.

Net als bij Twitter biedt Threads de mogelijkheid om berichten leuk te vinden, te reageren, te retweeten en te delen. Het unieke aspect van Threads is echter de mogelijkheid om threads te maken, waardoor gebruikers diepere en gestructureerde gesprekken kunnen voeren door individuele berichten aan elkaar te koppelen. Daarnaast kunnen gebruikers afbeeldingen toevoegen aan hun berichten. Threads maakt gebruik van ActivityPub, een gedecentraliseerd protocol voor sociale media dat ook wordt gebruikt door Mastodon.

Het feit dat gebruikers kunnen inloggen met hun bestaande Instagram-account en hun volgers en accountgegevens kunnen behouden, zal waarschijnlijk veel gebruikers aanspreken die al vertrouwd zijn met Instagram. De integratie van threads kan ook een belangrijk voordeel zijn ten opzichte van Twitter. Threads stellen gebruikers in staat om diepgaandere en gestructureerde conversaties te voeren, waarbij individuele berichten met elkaar verbonden worden. Dit kan de betrokkenheid en interactie op het platform vergroten, waardoor Threads aantrekkelijk wordt voor zowel individuele gebruikers als bedrijven die sociale media gebruiken voor communicatie en marketing.

Hoewel Threads nog niet is gelanceerd, zal de komende tijd cruciaal zijn om te zien hoe het zich verhoudt tot andere sociale media-platforms, met name Twitter. Twitter heeft een brede gebruikersbasis, bestaande uit beroemdheden, politici, journalisten en gewone gebruikers. Het succes van Threads hangt af van het vermogen om deze gebruikersbasis aan te spreken en hen te overtuigen om over te stappen naar het nieuwe platform.

Kortom, de lancering van Meta’s Twitter-concurrent Threads belooft een boeiende toevoeging te worden aan het sociale medialandschap. Met de integratie van Instagram-accounts, de toevoeging van threads en een vergelijkbare interface, heeft Threads het potentieel om een sterke positie te verwerven. Het is nu aan de gebruikers om te beslissen of ze Threads een kans willen geven en of dit nieuwe platform de concurrentie met gevestigde spelers zoals Twitter aankan.

Hoewel Threads nog niet is gelanceerd, zal de komende tijd cruciaal zijn om te zien hoe het zich verhoudt tot andere sociale media-platforms, met name Twitter. Het is bekend dat Twitter een breed scala aan gebruikers heeft, waaronder beroemdheden, politici, journalisten en de gewone gebruikers. De mogelijkheid van Threads om deze gebruikersbasis aan te spreken en hen te overtuigen om over te schakelen naar het nieuwe platform, zal bepalend zijn voor het succes ervan. Elon Musk ligt met zijn Twitter de laatste tijd flink onder vuur. Zo kunnen gebruikers voortaan maar een maximaal aantal tweets per dag bekijken en wordt binnenkort TweetDeck enkel voor betalende gebruikers.

Volg DroidApp: op Facebook / op Twitter / op Instagram / op Mastodon / op Telegram