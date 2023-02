Instagram verandert interface opnieuw: afscheid van Shopping-tab

Er wordt weer wat aangepast aan de interface van Instagram. In de applicatie zien sommige gebruikers een vernieuwde indeling van de bediening. Wat is er precies veranderd?

Nieuwe indeling in Instagram

Applicaties zoals Instagram testen met regelmaat veranderingen rondom het gebruik van hun app. Onlangs kwamen de Instagram Notities in de app beschikbaar. Nu lijkt een volgende wijziging aanstaande te zijn, die te maken heeft met de snelkoppelingen en de menu-opties. In de nieuwe versie van de interface wordt afscheid genomen van het tabblad ‘Shopping’. Hiermee kon je snel naar (gesponsorde) artikelen navigeren in Instagram.

Links: oude weergave – Rechts: nieuwe indeling

Deze winkel-knop heeft plaats gemaakt voor een snelkoppeling naar een Reel, die je voorheen in het midden van de balk terug kon vinden. Terug van weggeweest, is de plus-knop waarmee je een nieuw bericht kunt delen voor op Instagram. Deze moest je tot dusver altijd bovenin beeld gebruiken, maar is nu weer terug naar beneden gehaald. Iets wat door velen als makkelijker ervaren wordt.

Er is geen manier om de update te forceren met de nieuwe bediening in Instagram. Het lijkt erop dat Instagram de nieuwe weergave uitrolt naar iedereen.