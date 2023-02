Instagram komt met Notitie-functie: wat kun je ermee?

Wanneer je in je berichtenbox van Instagram kijkt, stuit je vanaf nu op een nieuwe functie. Instagram Notities. Een opvallend nieuwe feature die het delen van foto’s op de eerste plaats heeft staan. Wat kun je met deze ‘Notes’?

Instagram Notities

In Instagram is een nieuwe functie toegevoegd die je vanaf nu kunt gebruiken. Het is Instagram Notes, ofwel Instagram Notities. Een functie waarmee je notities achter kunt laten voor je vrienden, daar komt het op neer. De optie is terug te vinden bij de andere privéberichten die je uit kunt wisselen met andere gebruikers, de zogenaamde DM-berichten. Bovenin beeld zie je een overzicht met profielfoto’s van je vrienden. Degenen die een notitie hebben gedeeld, worden getoond. Je ziet dan ook direct wat er is gedeeld aan tekst. Dit kan een tekst zijn van maximaal 60 tekens.

Zelf kun je natuurlijk ook een notitie maken, wat je doet door in hetzelfde scherm op je eigen profielfoto te tikken, met het plusje. Je kunt dan zelf een bericht opstellen en deze delen met volgers die je zelf ook volgt, of met een groep van beste vrienden. Wanneer je op iemand zijn of haar notitie tikt, kun je een reactie achterlaten voor diegene. Deze reactie wordt dan gestuurd via een privébericht.

De notitie-functie in Instagram doet een beetje denken aan de Status-update zoals we die kennen van WhatsApp. De uitrol is gestart en is vanaf nu voor iedere Instagram-gebruiker beschikbaar.

