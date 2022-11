Instagram introduceert verificatie met ID-bewijs of video voor leeftijd

Instagram heeft een nieuwe functie toegevoegd aan de app. Gebruikers die hun leeftijd willen veranderen, moeten voortaan hun leeftijd verifiëren middels een video of een identiteitsbewijs.

Leeftijdsverificatie bij Instagram

Fotodienst Instagram heeft leeftijdsverificatie ingevoerd voor Europese gebruikers. Eerder werd dit al uitgerold voor degenen die woonachtig zijn in de Verenigde Staten. Tweakers weet te melden dat de nieuwe verificatie geldt voor degenen die hun leeftijd aan willen passen van ‘jonger dan 18 jaar’ naar ‘ouder dan 18 jaar’. Officieel is Instagram alleen te gebruiken door mensen van 13 jaar of ouder. In meerdere landen worden bepaalde regels gehanteerd waarbij de content beperkt wordt.

Instagram wil gebruikers verifiëren op één van de twee manieren. Dit kan middels het uploaden van een identiteitsbewijs, of met een video. Voor dat laatste wordt samengewerkt met bedrijf Yoti. Op basis van ingezonden beelden wordt een inschatting gemaakt van de leeftijd. Meta geeft op deze pagina meer informatie.