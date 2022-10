Instagram werkt aan nieuwe functie: Kanalen

Een nieuwe functie lijkt onderweg naar Instagram. De van oorsprong foto-app maakt het in de toekomst mogelijk om kanalen aan te maken. Het kan gezien worden als een publieke groeps-chat.

Instagram Kanalen

Met dank aan Alessandro Paluzzi, een ontwikkelaar die vaker vroegtijdig informatie naar buiten brengt over apps, komen we nu meer te weten over een nieuwe functie die Instagram voorbereidt. Bij het maken van een nieuw bericht, vind je binnenkort er de mogelijkheid om een kanaal aan te maken. Dit is een kanaal waar iedereen aan kan deelnemen, of alleen je vrienden. Bij het aanmaken van een kanaal krijg je namelijk de optie voor het opzetten van een discussie (voor iedereen op Instagram) of alleen voor je volgers. Bij die laatste optie kunnen alleen beheerders berichten delen. Om het kanaal veilig te houden kunnen zij ook content verwijderen, of deelnemers uit het kanaal zetten.

Bij het aanmaken van een kanaal krijg je de optie het kanaal te tonen op je profiel. Anderen kunnen ook zoeken naar je kanaal. Het is nu nog niet bekend wanneer Instagram de functie uitrolt naar iedereen. Daar krijgen we waarschijnlijk op termijn meer informatie over.