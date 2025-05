Facebook en Instagram gebruiken vanaf vandaag je data voor trainen AI

Vanaf vandaag gebruikt Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram jouw data van de socials voor het trainen van AI. In de afgelopen tijd kon je hier tegen bezwaar maken, privacyorganisaties raadde aan dit ook te doen!



Meta gebruikt je data voor AI

Kunstmatige intelligentie is steeds belangrijker. Een nieuwe stap wordt nu gezet door Meta. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram gebruikt vanaf vandaag je data voor het trainen van AI. Alle foto’s en berichten die je openbaar deelt, worden gebruikt om Meta AI, de tegenhanger van ChatGPT, beter te maken. Verschillende zaken, zoals een profielfoto of bepaalde informatie is doorgaans al openbaar, en kan dus zomaar gebruikt worden voor het trainen van AI.

Volgens Meta is deze stap nodig om de Europese talen en culturen beter te begrijpen, zo meldt het bedrijf. De Autoriteit Persoonsgegevens en de Consumentenbond hebben eerder opgeroepen om als gebruiker toestemming hiervoor in te trekken. Hoewel dit niet volledig duidelijk is wat Meta dan met je gegevens doet, belooft Meta dat het alle bezwaren zal accepteren.

Via deze link kun je bezwaar maken bij Meta, dat je niet wil dat je gegevens gebruikt worden voor het trainen van AI. Tot 27 mei kon je bezwaar maken, nu kan het zijn dat Facebook je data al in de AI-molen heeft gestopt.