Consumentenbond in actie tegen Facebook: gebruikt je data voor trainen AI

Om de AI-functionaliteit te trainen, gebruikt Facebook de data van gebruikers. De Consumentenbond slaat alarm. Gebruikers kunnen zich afmelden voor de toestemming, maar veel blijft hierna nog onduidelijk.

Facebook gaat gebruikersdata gebruiken voor trainen AI

Middels een e-mail laat Meta, het moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, weten dat het gebruikersdata gaat gebruiken voor het trainen van AI. Dit gebeurt standaard, tenzij je bezwaar maakt. Echter gaat dat niet van een leien dakje, zo blijkt uit research van DroidApp. Bij ons, en bij een groep andere gebruikers, leidt immers de link naar de pagina om bezwaar te maken, naar een Not Found-pagina, waardoor je nog niets kan.

Wel kun je met wat zoekwerk, de optie terugvinden in de Facebook-app. Hiervoor ga je naar ‘Instellingen en Privacy’ en ga je naar ‘Privacycentrum’. Hier vind je direct ook een knop om bezwaar te maken tegen het trainen van AI met jouw gegevens. Je kunt ook via deze link bezwaar indienen. De kunstmatige intelligentie wordt getraind met je openbare gegevens zoals berichten, foto’s en bijschriften en opmerkingen. Meta laat weten dat informatie over jou, ondanks het maken van bezwaar, nog steeds verwerkt kan worden. Bijvoorbeeld als je wordt vermeld in een openbaar bericht.

De Consumentenbond slaat inmiddels alarm over deze nieuwe actie van Meta. De bond is van mening dat dit niet op een eerlijke manier gebeurt. Dit omdat je eerst bezwaar moet maken, als je niet wilt dat jouw gegevens worden gebruikt. Daarbij is niet duidelijk wat Meta met je data gaat doen. Tevens kun je niet achteraf nog controleren of je bezwaar hebt gemaakt, al hebben sommige gebruikers wel een bevestiging per e-mail gehad. De Consumentenbond heeft melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de koepelorganisatie in Brussel. Het advies van de Consumentenbond is om een screenshot te maken van de bevestiging van je bezwaar, en/of de mail van je bezwaar te bewaren als bewijs.