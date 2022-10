Instagram heeft inlogproblemen: meldingen van geschorst account

Gebruikers van Instagram melden problemen met het inloggen bij de dienst. Een deel van de gebruikers ziet een melding verschijnen van een geschorst account. Zij hebben nu geen toegang tot hun favoriete foto-app.

Melding Geschorst account

Heb je problemen met het inloggen bij Instagram? Je bent niet de enige. Sinds maandagmiddag ervaart een grote groep Instagram-gebruikers problemen met het inloggen bij de fotodienst. Wanneer er geprobeerd wordt om in te loggen verschijnt (onterecht) het bericht dat het account geschorst of geblokkeerd is. De problemen spelen niet alleen in Nederland, maar van over de hele wereld komen er meldingen van deze melding binnen.

Instagram zegt bekend te zijn met het feit dat sommige gebruikers problemen ervaren met het inloggen. Er wordt gewerkt aan een oplossing, maar het is niet bekend wanneer deze oplossing verwacht wordt.