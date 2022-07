Instagram maakt puinhoop van eigen app: gebruikers zijn boos

Instagram heeft een nieuwe update uitgebracht voor de foto-app. Content wordt voortaan op maximaal volume afgespeeld en ook de indeling is anders. Gebruikers zijn boos.

Instagram maakt er een potje van

Het is geen geheim dat Facebook niet vies is van wat aanmodderen met haar apps. Dit zien we vaak terug bij Instagram, waar nieuwe functies of indelingen komen en soms weer gaan. Ook nu is dat het geval, en dat kan niet op heel veel waardering rekenen bij de gebruikers van de app. De update is al uitgerold naar meerdere gebruikers.

Allereerst is dat content zoals video’s en Reels op maximaal volume geopend worden. Je zou denken dat het om een bug gaat, maar het lijkt een bewuste keuze. Even ’s ochtends voordat je uit bed stapt, terwijl je partner nog naast je ligt, op Instagram zitten wordt hiermee wel onmogelijk gemaakt. Instagram nam altijd het mediavolume van de telefoon over; nu worden ze wat je ook instelt automatisch gestart op maximaal volume.

Tijdlijn

Een andere wijziging die in de afgelopen weken al is doorgevoerd naar alle gebruikers; is dat je nauwelijks nog foto’s en content van je vrienden ziet. Volg je hashtags, dan zie je die prominenter in beeld, afgewisseld met gesponsorde content. Het kan daarbij schelen om te schakelen naar de chronologische tijdlijn in Instagram, maar ideaal is het verre van.

Tot slot is er de vernieuwde tijdlijn die heel anders werkt. Waar je voorheen verticaal door je tijdlijn kon scrollen; wordt nu de aandacht gericht op beeldvullende foto’s en video’s. Eén beeld wordt dus volledig getoond; daarna moet je vegen voor een volgende foto; steeds weer. Hierbij doet de interface een beetje denken aan TikTok. Onder andere op de redactie zagen we deze wijziging in de afgelopen weken al; al is deze op de redactie ook weer teruggedraaid.

Het is niet bekend hoe breed de veranderingen uitgerold worden voor Instagram. Gebruikers zijn er in ieder geval niet blij mee, en het is te hopen dat Meta (voorheen Facebook genaamd) zich achter de oren krabt.

