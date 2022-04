Een functie waar ontzettend veel gebruikers op hebben gewacht in Instagram, is eindelijk beschikbaar. Je kunt eindelijk je tijdlijn op chronologische volgorde sorteren.

Instagram: chronologische volgorde

Begin januari begon Instagram met de uitrol van een nieuwe optie in de tijdlijn. Vanaf dat moment kwam er een optie beschikbaar om de tijdlijn met favoriete gebruikers te tonen, samen met de chronologische volgorde. Ondanks dat het aan werd gekondigd, duurde het nog een tijd voordat deze voor iedereen beschikbaar kwam. Nu is het eindelijk zover. Je kunt je tijdlijn weer beter sorteren.

Enkele jaren geleden koos Instagram ervoor om de tijdlijn anders in te richten. Instagram gebruikte hiervoor het eigen algoritme, waarbij het systeem bepaalde welke foto’s en video’s je als eerste te zien kreeg. Dat zorgt er met regelmaat voor dat je vele andere berichten mist. Daar moet met deze nieuwe update een oplossing voor zijn.

Tijdlijn instellen

De functie wordt door Instagram via een server-side update toegevoegd. Dit betekent dat deze automatisch toegevoegd wordt, en je dus geen update hiervoor uit de Google Play Store hoeft te downloaden. Dit gebeurt gefaseerd, waardoor het even kan duren totdat iedereen het kan gebruiken.

Bovenin zie je naast het Instagram logo een pijltje staan. Wanneer je deze aantikt, zie je verschillende opties. Zo kun je een tijdlijn openen met favorieten. Hierin kies je zelf welke mensen je wilt volgen in een ‘aparte tijdlijn’.

Een andere optie is ‘volgend’. Wanneer je hier op tikt, wordt de tijdlijn in chronologische volgorde geopend. Dit betekent dat de nieuwste berichten bovenaan staan, de oudste onderaan. Verlaat je die tijdlijn, dan kom je weer in het standaard overzicht waarbij het algoritme van Instagram bepaalt wat je ziet.

Opvallend is dat de functie (bij ons) tussendoor lijkt te verdwijnen en weer terug te komen. Dus je moet ook geluk hebben. Wil je niets missen van DroidApp op Instagram, volg dan ons account hier.