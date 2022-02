Instagram laat je vanaf nu Stories ‘liken’

Zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven, heeft Instagram een nieuwe optie beschikbaar gesteld. Vanaf nu is het mogelijk om iemand zijn of haar Instagram Stories-bericht leuk te vinden.

Instagram Stories Liken

Een nieuwe functie is toegevoegd aan de app van Instagram. Het liken van een foto of video is al sinds het begin mogelijk, maar vanaf nu kun je ook een hartje achterlaten bij een verhaal dat iemand deelt via Instagram Stories. De functie wordt vanaf nu naar iedereen uitgerold, en is wat anders dan het sturen van een emotie naar iemand. Sinds enige tijd kun je namelijk al een vooringestelde emoji kiezen, en deze als reactie sturen naar diegene.

Het liken van een verhaal in Stories gaat gemakkelijk. Je hoeft hiervoor alleen maar het hartje aan te tikken, dat je terug kunt vinden naast het tekstveld bij een verhaal. De ander krijgt dan te zien dat je een verhaal leuk vindt. Het kan even duren totdat iedere gebruiker de nieuwe feature terugziet in de Instagram app. Wil je niets missen, volg dan DroidApp op Instagram.

