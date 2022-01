Instagram gaat testen met betaalde abonnementen

Er komen betaalde abonnementen naar Instagram. Het begint als een test, waarbij gebruikers toegang krijgen tot exclusieve content.

Instagram test met betaalde abonnementen

Fans van Instagrammers met een groot aantal volgers kunnen in de toekomst mogelijk een betaald abonnement aansluiten. Voor een maandelijkse bijdrage kunnen de volgers toegang krijgen tot exclusieve content zoals speciale Stories, speciale livestreams en unieke badges. Tien Amerikaanse die populair zijn op het platform kunnen vanaf nu meedoen aan een test van Instagram.

Wanneer de testfase is afgerond komt de functionaliteit als eerst beschikbaar in de Verenigde Staten. De ‘influencers’ kunnen de prijs van het abonnement zelf bepalen, waarbij de prijs tussen de 1 en 100 dollar per maand ligt. Onduidelijk is wanneer Instagram de functie ook buiten de VS uitrolt en of die plannen er überhaupt zijn.