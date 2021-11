Instagram verbetert pauzeren in Stories

Een fijne verbetering is er voor de verhalen in Instagram. Het pauzeren van een verhaal in Instagram Stories wordt een stuk makkelijker gemaakt met een server-side update.

Instagram Stories pauzeren

Wilde je tot nu toe een verhaal in Instagram Stories pauzeren? Dan moest je het scherm ingedrukt houden met je vinger. Vervolgens kon je aan de slag met het bijvoorbeeld lezen van een tekst, het bekijken van details of om een andere reden om een verhaal te pauzeren. Instagram heeft nu handige verbeteringen doorgevoerd in de verhalen in Instagram Stories.

De verbeteringen hebben betrekking op het pauzeren van een verhaal in de Stories. Voortaan hoef je niet meer eindeloos het scherm ingedrukt te houden, wanneer je langer naar het scherm wilt kijken, zo blijkt uit onze tests. Vanaf nu kun je het scherm een paar tellen ingedrukt houden, waarna je een pauze-icoontje te zien krijgt. Je kunt je vinger loslaten en het beeld blijft gepauzeerd. Een korte tik op het scherm is voldoende om het verhaal weer verder te laten gaan.

Het kan zijn dat het hier gaat om een test onder een deel van de gebruikers, of dat je nog wat langer moet wachten totdat de functionaliteit voor iedereen beschikbaar is.