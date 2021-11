‘WhatsApp laat je binnenkort oneindig berichten verwijderen voor ontvanger’

Een functie die we al zeer op prijs stellen bij Telegram, komt eindelijk ook naar WhatsApp. Het zal mogelijk worden gemaakt om zonder tijdslimiet berichten te verwijderen voor zowel jezelf als de ontvanger. Nu geldt er nog een beperkende limiet.

Berichten verwijderen zonder limiet

Uit de nieuwste aanwijzingen in een nieuwe testversie van WhatsApp, wordt duidelijk dat WhatsApp werkt aan verbeteringen voor het verwijderen van berichten. Sinds oktober 2017 is het door de berichtendienst voor iedereen mogelijk gemaakt om berichten te verwijderen voor zowel jezelf als de ontvanger. Dit moest toen echter binnen 7 minuten. Later werd deze tijd wat meer opgerekt naar ongeveer een uur.

Afgaande op de nieuwe aanwijzingen, gaan we hier dus veranderingen tegemoet. Het lijkt erop dat WhatsApp binnenkort dit tijdslimiet eraf zal halen, wat betekent dat je berichten altijd kunt verwijderen voor jezelf en de ontvanger. Wel zal nog altijd te zien blijven in WhatsApp dat een bericht is verwijderd. Bij WhatsApp-alternatief Telegram zie je hier bijvoorbeeld niets van terug.

Wanneer WhatsApp het limiet eraf haalt is nog niet bekend. Vooralsnog is deze wijziging alleen opgedoken in de code van de nieuwste bètaversie.