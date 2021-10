WhatsApp maakt ‘iOS-naar-Android’ migratietool breder beschikbaar

Google en WhatsApp hebben aangekondigd dat het vanaf nu mogelijk is om de migratietool op meer Android-toestellen te gebruiken. Eerder was deze er alleen voor Samsung-toestellen.

Migratietool van WhatsApp

De migratietool van WhatsApp is vanaf breder beschikbaar op Android. Hiermee is het mogelijk om chatgesprekken vanaf een iOS-toestel zoals de iPhone, over te zetten naar een Android-device. De functionaliteit kwam in september al beschikbaar voor Samsung-toestellen.

Google laat nu weten dat de migratietool vanaf nu beschikbaar is voor alle Pixel-toestellen. Binnenkort zal de tool ook beschikbaar komen voor alle toestellen die vanuit de fabriek geleverd worden met Android 12.

Dit betekent dat toestellen die nu nog op Android 11 draaien en later pas de update naar Android 12 krijgen, de functionaliteit nog niet (direct) kunnen gebruiken. Volgens berichten werkt Google wel aan een optie om de migratiefunctie beschikbaar te stellen op toestellen die later pas een update naar Android 12 krijgen.

Het overzetten van je WhatsApp chatgeschiedenis gaat nog ‘ouderwets’ via de kabel. Dit betekent dat er een Lightning- naar USB-C kabel nodig is. Vervolgens kan er met het nieuwe Android-toestel een QR-code gescand worden, welke getoond wordt op het scherm van de iPhone. Gesprekken en mediabestanden worden vervolgens gekopieerd naar het Android-apparaat.