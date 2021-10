WhatsApp introduceert end-to-end versleutelde back-ups

WhatsApp is vanaf vandaag weer een stukje veiliger. Bij de back-ups kan nu ook gekozen worden voor end-to-end encryptie, welke je met de extra beveiligingslaag kunt uploaden naar bijvoorbeeld je Google Drive of iCloud.

End-to-end encryptie back-up

WhatsApp heeft end-to-end back-ups aangekondigd. Hiermee moet het gebruik van de app weer een stukje veiliger worden. Vijf jaar geleden werd al standaard de end-to-end versleuteling toegevoegd aan de berichten. Naar eigen zeggen worden meer dan 100 miljard berichten per dag beschermd, van meer dan 2 miljard gebruikers.

Bij end-to-end versleutelde berichten worden zowel de verzonden als de ontvangen berichten opgeslagen op het apparaat. Het maken van een versleutelde back-up is een extra optie, waarna de back-up geüpload kan worden naar Google Drive of de iCloud. De versleutelde back-up kan beveiligd worden met een zelfgekozen wachtwoord of een 64-cijferige coderingssleutel. Deze is alleen bij jezelf bekend, en op geen enkele manier terug te halen door anderen. De sleutel is nodig om back-ups te ontgrendelen.

Vanaf nu wordt de functie langzaamaan uitgerold. Het kan even duren totdat iedereen de functie aangeboden krijgt.

