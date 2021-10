‘WhatsApp stopt met het gratis back-uppen in Google Drive’

Een opmerkelijke en interessante stap van WhatsApp. Je kon tot nu toe altijd je back-ups online opslaan in de Google Drive-cloud. Handig, want zo kon je er altijd bij. Maar er komt volgens de laatste berichten een eind aan die gratis opslagruimte.

Geen onbeperkte ruimte in de Drive

Google en Facebook hebben enkele jaren geleden een deal gesloten waarbij gebruikers van WhatsApp onbeperkte opslagruimte konden genieten voor het back-uppen van de chatgeschiedenis. Aan die pret komt binnenkort een einde, zo meldt het doorgaans goed geïnformeerde WAbetainfo. Zij stellen dat er een opslaglimiet gehanteerd zal worden in de toekomst. Dat is voor de fervente WhatsApp-gebruiker een dingetje; want het kan zomaar zijn dat je niet uitkomt met dat limiet.

Volgens de bron kan het zijn dat Google een limiet van 2000MB in zou willen lassen voor de WhatsApp back-ups. Die ruimte zou dan gratis aangeboden worden. Als deze stap genomen wordt, is de kans groot dat de meer gebruikte opslagruimte wel van je quotum afgaat van je Drive-ruimte.

Een andere functie die in ontwikkeling is, heeft eveneens te maken met het back-uppen van je berichten. Binnenkort moet het voor gebruikers mogelijk zijn om de back-upgrootte te beheren. Zo is te zien in bovenstaande screenshot.

Handige tip: WhatsApp tip: veel opslagruimte besparen doe je zo