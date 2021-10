WhatsApp komt met handige audiospeler voor spraakberichten

De spraakberichten in WhatsApp kunnen handig zijn, maar alleen als je actief blijft in hetzelfde gesprek. Dit gaat veranderen met een handige audiospeler.

WhatsApp met audiospeler

Bij berichtendienst Telegram kun je bij een ontvangen spraakbericht gewoon het gesprek verlaten, waarna een gesproken bericht gewoon te horen krijgt. Bij WhatsApp is dat niet het geval. Het afspelen van een spraakbericht stopt wanneer de chat verlaten wordt.

Dit gaat volgens de nieuwste berichten veranderen. WhatsApp werkt aan een optie waarbij je een bericht kunt verlaten, terwijl het spraakbericht van diegene gewoon doorloopt. Bovenin beeld zie je vervolgens een balk met daarin de audiospeler, waarbij je het audiobericht kunt pauzeren of kunt stoppen. Vooral bij de langere spraakberichten kan deze functie goed van pas komen.

De spraakberichten krijgen steeds meer aandacht bij WhatsApp. Onlangs werd de mogelijkheid al toegevoegd om spraakberichten versneld af te spelen. De nieuwe audiospeler is in ontwikkeling; het is niet bekend wanneer deze breed uitgerold gaat worden.