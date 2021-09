Pas op voor valse e-mail ‘Bevestig uw WhatsApp account’

Valse berichten en waarschuwingen zijn vrijwel aan de orde van de dag met WhatsApp. Nu wordt gewaarschuwd voor een e-mail die gaat over het bevestigen van je WhatsApp-account. Wat moet je weten?

De Fraudehelpdesk waarschuwt voor een nieuwe malafide mail die rondgaat uit de naam van WhatsApp. Althans, de fraudeurs doen zich voor als de berichtendienst. In de mail staat dat er hard gewerkt wordt om de spam die binnenkomt bij het systeem van WhatsApp te reduceren. Volgens de mail willen ze werken aan een oplossing om het aantal verstuurde ongewenste berichten tot een minimum te beperken. Volgens de mail zou dat kunnen door opnieuw in te loggen en WhatsApp te updaten.

Trap er niet in. De linkjes leiden naar malafide omgevingen en zijn uit op gegevens van degenen die erin trappen. Dit kan ook leiden tot hoge kosten.

De mail in kwestie wordt geciteerd door de Fraudehelpdesk;

Van: Whatsapp

Aan: ******@*******

Datum: 11-09-2021 10:34

Onderwerp: Bevestig uw Whatsapp account

Beste Whatsapp-gebruiker,

We werken er hard aan om de spam die binnenkomt via ons

systeem te reduceren.

Het is onze prioriteit om een veilig platform te bieden

waarmee gebruikers met elkaar kunnen communiceren en we

willen het aantal verstuurde ongewenste berichten tot een

minimum beperken.

Net als bij sms of reguliere telefoonoproepen kunnen andere

WhatsApp-gebruikers echter contact met je opnemen als ze

over je telefoonnummer beschikken.

We helpen je graag met het vinden en verhelpen van

problemen met dit soort berichten. Daarom hebben wij voor

elke WhatsApp-gebruiker een nieuw beveiligings protocol

toegedient zodat u compleet beschermd is tegen spam!

Update uw whatsapp door door middel van de onderstaande

button opnieuw in te loggen

******* uw Whatsapp ******(Link)

Indien de bovenstaande button niet werkt, kunt u altijd

gebruik maken van de onderstaande link.

https://*******.nl/v********process(Link)

Na ontvangst van de e-mail heeft u 48 uur de tijd om u

opnieuw te identificeren, gebeurt dit niet? Dan zal uw

huidige account opgeschorst worden.