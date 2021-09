WhatsApp laat je binnenkort contacten uitzonderen van ‘Laatst gezien’

De nieuwe functies die WhatsApp in ontwikkeling heeft vliegen je om de oren. Nu kunnen we je kennis laten maken met een andere nieuwe feature die eraan zit te komen; het uitzonderen van contacten voor ‘Laatst gezien’.

Laatst gezien met meer instellingen

Als we afgaan op de nieuwste berichten, dan krijgt WhatsApp binnenkort meer privacy-instellingen voor de ‘Laatst gezien’-functie. Dinsdag schreven we ook al over de nieuwe emoji-reacties en datumzoeker. Volgens Wabetainfo, dat de nieuwe functie heeft aangetroffen, is in de screenshot de functie te zien op iOS, maar de functionaliteit zou ook naar Android komen.

De nieuwe instellingen voor ‘Laatst gezien’ maken het mogelijk om per contact individueel in te stellen of deze kan zien wanneer je voor het laatst online bent geweest. Nu kun je die instellingen alleen nog aanpassen voor iedereen, alle contacten of niemand. In de toekomst moet het dus mogelijk worden om het voor al je contacten zichtbaar te maken, maar voor sommigen hiervan uit te sluiten. Als je diegene uitsluit, kun je ook van die ander niet de Laatst gezien zien.

Op dit moment is de nieuwe functie weliswaar opgedoken; hij is nog niet geïmplementeerd in een beta-versie. Onbekend is wanneer we de nieuwe functie in de app terug gaan zien.