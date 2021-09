Albert Heijn laat je vanaf nu Hamsterstickers sturen via WhatsApp: zo werkt het

Stickers in WhatsApp zijn er in vele soorten en maten. Gebruikers kunnen vanaf nu aan de slag met de Hamsterstickers van Albert Heijn. Deze kun je naar je vrienden sturen via de berichtendienst.

Hamsterstickers in WhatsApp

Het zijn weer Hamsterweken bij Albert Heijn. Dat viert de supermarkt niet alleen met de aanbiedingen in de winkel, maar ook met iets anders; hamsterstickers. Deze stickers zijn geschikt gemaakt voor in WhatsApp, zodat je ze naar je vrienden en familie kunt sturen. Hiervoor moet je wel even een aantal stappen doorlopen; die zijn als volgt;

Installeer de app ‘Sticker Maker’ uit de Google Play Store (downloaden voor Android en iPhone) Download de hamsterstickers op je smartphone – dat kan via deze link. (werkt niet in interne browser van Facebook, Instagram etc.) Open het bestand uit je Downloads-map, en open de stickers in Sticker Maker Vervolgens tik je op ‘Opslaan in je collectie’ Onderin beeld tik je op ‘Toevoegen aan WhatsApp’ Geef de app toegang tot het toetsenbord Zie je de stickers nog niet in WhatsApp, dan kan het soms helpen als je je toestel opnieuw opstart en daarna de stickers nogmaals via Sticker Master toevoegt.

Vervolgens kun je aan de slag met het versturen (en ontvangen) van hamsterstickers. Stuurt iemand anders al je de stickers, dan kun je deze ook direct zelf toevoegen aan je WhatsApp.